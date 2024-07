Al Caffè Letterario si presenta “Te lo dico pianissimo”, libro scritto dal casting director Pino Pellegrino

Sarà Pino Pellegrino, casting director tra i più noti e importanti d’Italia nonché vincitore di un Nastro d’Argento nel 2014, ad aprire l’estate de “il Fiume e la Memoria”, con la presentazione del suo libro “Te o dico pianissimo” (edito da Castelvecchi) che l’autore così presenta:

“Con questo libro ho scoperto, con mio grande sollievo, che quello che nasceva per tamponare un dolore si trasformava a mano a mano in qualcosa di vicino alla gioia, all’amore, al divertimento e, perché no, a un pizzico di frivola allegria. Ho capito quanto qualsiasi vita possa essere incredibilmente sorprendente, generosa, bella, ricca, crudele, pesante e leggera. E quanto ogni vita sia in realtà tante vite. Questo forse perché ho percorso molti sentieri: da commesso ad agente, da organizzatore di eventi a casting, a contatto con attori, registi, produttori, ma anche con tanta gente comune che “comune” per me non è mai stata. Chiunque incontriamo può darci o toglierci qualcosa, chiunque può essere un protagonista della nostra vita oppure soltanto una comparsa. Ma questo lo scopriamo solo se abbiamo il coraggio di non sprecare alcun incontro”.