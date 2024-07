Si balla con Gabry Ponte a Francavilla al Mare

Dopo tre indimenticabili show sold-out a Milano, Torino e Bologna che hanno fatto ballare quasi 40.000 persone, Gabry Ponte il 15 giugno ha conquistato anche Roma in occasione del Rock in Roma, l’ultimo dei 4 eventi per celebrare 25 anni di carriera di uno degli artisti italiani più ascoltati nel mondo.

Da luglio Gabry Ponte è in tour con nuovi appuntamenti estivi, tra cui quello di venerdì 19 luglio alle 22 sul Lungomare Paolo Tosti di Francavilla al Mare per lo Shock Wave Festival. Lo show di Gabry Ponte sarà aperto alle 20:45 dalla dj ONESOLO. Dopo l’esibizione di Gabry Ponte il palco dello Shock Wave Festival ospiterà SBAM! After Party.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Ciaotickets. Prima del concerto, dalle 18:30, anche al botteghino sito al Lido Mambo. Info: 085.9047726 - www.shockwavefestival.it - www.besteventi.it.

Gabry Ponte è il dj e produttore italiano dei record, le sue hit hanno conquistato intere generazioni con oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 3 dischi di diamante, 44 dischi di platino e 24 oro: Gabry Ponte festeggia i suoi 25 anni di carriera e si regala quattro eventi che si preannunciano memorabili, durante i quali l’artista ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, con scenografie, effetti speciali e visual che nessun DJ italiano ha mai proposto prima d’ora.

Gabry Ponte inizia la sua carriera ufficialmente nel 1998 quando produce “Blue (da ba dee)”, il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Al singolo segue il primo album “Europop” che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2000 l’artista vince gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”.

Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo “Monster” (oltre 312 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X.

Con oltre 509 milioni di stream solo su Spotify e oltre 180 milioni di visualizzazioni su Youtube, la hit “Thunder” con LUM!X e Prezioso scala le classifiche italiane e internazionali. Non solo, Thunder appare nella famosa Billboard TOP200 del 2021, un prestigioso traguardo che Gabry Ponte aveva già raggiunto nel gennaio 2000 con Blue (Da Ba Dee) insieme al suo gruppo Eiffel65. Il brano conquista 1 disco di diamante in Francia, 2 platino in Italia ed è platino in Svezia (x3), Norvegia (x3), Paesi Bassi, Polonia (x2), Austria, Danimarca, Svizzera (x2), Finlandia e Canada. Thunder è stato premiato come miglior brano nella categoria online ai Siae Music Awards.

A giugno 2022 esce il singolo di Gabry Ponte con LUM!X feat. Daddy DJ “We Could Be Together”, certificato oro in Italia, Olanda, Belgio e Francia, e nell’agosto dello stesso anno "I'm Good (Blue)" di David Guetta guadagna una nomination ai Grammy, facendo sì che "Blue" diventi la prima canzone della storia a ricevere due nomination ai Grammy come Best Dance/Electronic Recording. Con oltre 4 milioni di utenti complessivi sulle piattaforme social/digital, Gabry appare nella prestigiosa classifica "Climax" che certifica i DJ più seguiti al mondo. Nell'edizione 2024 della classifica Climax Gabry è salito dal #51 del 2023 al #42.

Dal punto di vista live, nel 2023 Gabry Ponte si è esibito 90 volte in 11 Paesi facendo ballare oltre 700.000 persone e durante l’estate è stato protagonista di un tour con importanti date in Italia e all’estero (tra cui: Unreal Festival - Riga, SAGA Festival - Bucharest, Ushaia, Ibiza, Parookaville2023 - Weeze, Tomorrowland 2023 - Boom e Cavo Paradiso - Mykonos).