Grande successo per la Festa di Sant'Andrea 2024 [FOTO]

Il Comitato Festa esprime soddisfazione per il grande successo della Festa di Sant'Andrea (foto Stefano Leone), che ha ottenuto, per tutte e tre le giornate del 27, 28 e 29 luglio, una partecipazione numerosa ed entusiastica della comunità supportata da un'organizzazione impeccabile. “Desideriamo esprimere la nostra gratitudine per la collaborazione delle istituzioni e delle forze dell'ordine, della Direzione Marittima e delle imprese che hanno contribuito attivamente al successo dell'evento”, si legge in una nota.

Un ringraziamento particolare va a Inmare - Lavori Marittimi, per aver messo a disposizione il motopontone per il trasporto dei fuochi d’artificio; Co.ge.ma. per aver messo a disposizione il New Jersey; ditta Circi di L'Aquila, per aver acconsentito all'allestimento delle aree a ridosso dei cantieri; il Prefetto Flavio Ferdani; il questore Carlo Solimene; il Comune di Pescara (sindaco Carlo Masci e giunta comunale); il Comando dei vigili urbani; la Guardia di Finanza; i Carabinieri; la Polizia di Stato; la Protezione Civile; la Direzione Marittima grazie alla vigilanza della quale i fuochi d'artificio si sono svolti in completa sicurezza.

Il Comitato ringrazia altresì il parroco Don Carlo, presidente del Comitato, il suo vice Mario Padovani e gli altri membri del Comitato Festa: Massimo Di Francesco, Massimo Camplone, Elio Maione e Riccardo Padovano". Oltre alla parte religiosa, conclusasi con la consueta processione in mare che ha riscosso come ogni anno una grande partecipazione di pubblico, anche la parte ludica ha avuto un enorme successo per tutte e tre le giornate. In particolare un grande riscontro di pubblico e consensi si è registrato lunedì 29 luglio quando, prima e dopo l’appuntamento clou dei fuochi, si è ballato fino a tardi grazie all'animazione di The Qube Event. Di seguito i vincitori estratti per i Biglietti della lotteria di Sant’Andrea 1* Premio Estratto N. 13677 2* Premio Estratto N. 13129 3* Premio Estratto N. 13422

4* Premio Estratto N. 00909