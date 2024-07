Spaccata in un ristorante a Montesilvano, arrestato in flagrante dai carabinieri

Proseguono le operazioni dei carabinieri a Montesilvano, anche utilizzando uomini in abiti civili per ottenere un vantaggio significativo, permettendo di sfruttare l'effetto sorpresa. In questo contesto, i militari dell'Arma hanno arrestato in flagrante un 30enne del posto, noto alle forze dell’ordine perché gravato da numerosi precedenti per furti con spaccata a danno di esercizi commerciali.

Nello specifico, durante un servizio di pattugliamento l’attenzione si è focalizzata sulla zona della via Vestina, dove sono presenti numerose attività commerciali: i carabinieri hanno sorpreso il giovane proprio mentre stava infrangendo la vetrina di un ristorante con una pietra di grosse dimensioni. Il 30enne è stato subito bloccato e, poi, sottoposto a perquisizione personale.

A quel punto gli è stata trovata addosso una pinza in metallo oltre ad altri oggetti atti allo scasso. Pertanto è stato condotto negli uffici del comando dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima.