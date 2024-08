Musica e spettacolo: l'8 e il 9 agosto a Spoltore torna "Note sotto le stelle"

Per la vigilia della notte di San Lorenzo, si rinnova l'appuntamento con “Note sotto le stelle”, l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Spoltore – Terra dei 5 borghi e sostenuta dal Comune di Spoltore e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (UNPLI). Per la sua settima edizione, la fortunata kermesse si arricchisce di una data in più, proponendo per l'8 e il 9 agosto un ricco programma di eventi che si svolgeranno nel centro storico, tra le affascinanti stradine e le piazzette del borgo.

Quest'anno la manifestazione, che conferma la direzione artistica dell'attrice Antonella De Collibus, ha voluto puntare ancora di più sull'inclusività proponendo, anche per i più piccoli, attività aperte a tutti. L'8 agosto alle ore 19.40 il Belvedere ospiterà "Sal Magnesiae Nostrae", una performance che coinvolgerà il pubblico nella creazione di un’opera d’arte realizzata con il sale dalla performer Sara Tatoni e accompagnata dalla musica di Rogério Celestino.

In largo Fosse del Grano, alle 18.30 e alle ore 19.30, il musicista spoltorese Pino Petraccia, il percussionista senegalese Matar Mbaye e la danzatrice Piera D'Anzico, daranno vita ad un laboratorio di percussioni dedicato ai bambini e ad una lezione di danze africane per grandi e piccini. Dalle 19.30 piazza Di Marzio sarà il palcoscenico di una jam session aperta a tutti i musicisti che vorrano cimentarsi in un momento di improvvisazione musicale.

L'evento della serata, alle ore 21 in piazza D'Albenzio, sarà "Nostos", un viaggio acustico/elettronico tra sonorità balcaniche, mediterranee e mediorientali con la violista Irida Gjergji e la violoncellista Flavia Massimo. A seguire il gruppo "Swing Bullets" farà scatenare i presenti con un'esibizione e con una lezione di swing che coinvolgerà tutti.



Il 9 agosto si inizierà alle 19 in Vico degli Amori con la cantautrice Marlò che proporrà un incontro alla scoperta della propria voce e delle emozioni che essa può veicolare nei diversi contesti e nelle più varie occasioni. Alle 19.30 torneranno sul Belvedere Sara Tatoni e Rogério Celestino con una performance tra arte e musica intitolata "Il bianco e il nero".

Alle 20, in largo Fosse del Grano, torneranno Petraccia, Mbaye e D'Anzico, insieme all'eclettico acrobata e giocoliere Schwartz Müller, offrendo una performance tra acrobazie, musiche e danze dell'Africa occidentale. Sempre alle 20.00 piazza Di Marzio ospiterà La Svolta, band dei giovani musicisti dell'I.I.S. A.Volta-Pescara (pop, soft rock, jazz).

Alle 21 il palco di piazza D'Albenzio ospiterà Marlò che incanterà con la sua splendida voce, presentando brani del nuovo disco, “Il tempo delle cose".

Alle ore 22.15, sempre in piazza D'Albenzio, arriverà il tanto atteso concerto di Setak, il cantautore abruzzese che sta avendo grande successo con i suoi brani che affondano le loro radici nella cultura e nella tradizione musicale della nostra regione. Fresco di un importante riconoscimento, la Targa Tenco per il migliore album in dialetto, presenterà i brani del suo ultimo disco, "Assamanù".



Spazio anche all'arte, l'8 e il 9, con lo scultore Marcello Mazzocca che, alle 19.30 in largo dei Peloni, esporrrà alcune sue opere e ne realizzerà una dedicata appositamente alla manifestazione. Non mancheranno momenti dedicati ai bambini grazie alle attività proposte per entrambe le giornate da "Happy Tata", dalle 17.30 sul Belvedere. Spazio anche alla magia con le rune e i consulti di Rosy Siani, dalle 18.00 in salita del Castello.

E magia è anche quella del cosmo grazie alla proficua collaborazione con l'I.I.S. Alessandro Volta - Pescara che organizzerà le osservazioni astronomiche sul torrione del castello (a partire dalle 21.00) e che porterà, il 9 agosto, i robot umanoidi Pepper e Nao, pronti a ballare e interagire con gli umani.

In più, saranno presenti stand enogastronomici e tipicità spoltoresi a base di carciofi, mentre in giro per il borgo verranno riaperte le vecchie botteghe, animate dagli artigiani locali.

L'Infopoint accoglierà tutti i presenti in piazza Di Marzio per fornire qualsiasi informazione. Prenotazioni obbligatorie per le osservazioni astronomiche e il laboratorio di percussioni per bambini (preferibilmente con messaggi whatsapp): tel. 3501811922.