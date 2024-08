Notte di San Lorenzo, il parco Colle del Telegrafo aperto tutta la notte

“Il Parco Colle del Telegrafo, in strada Colle Marino 114, rimarrà aperto al pubblico sabato sera e poi, ininterrottamente, l'intera notte tra sabato e domenica prossimi, per consentire a tutti di godere di uno straordinario punto di osservazione nella notte di San Lorenzo”. L'annuncio è del vice sindaco e assessore alla cultura Maria Rita Carota e dell'assessore al verde Cristian Orta in vista del 10 agosto, una data particolare perché associata alle stelle cadenti.

“L'area di Colle del Telegrafo, che guarda a tutta la città e anche oltre, è particolarmente indicata per stare con il naso all'insù e godere di uno spettacolo eccezionale, anzi un doppio spettacolo, tra la bella immagine di Pescara by night e il cielo stellato che in molti si fermano ad ammirare il 10 agosto. Il parco - dicono sempre gli assessori - chiude ogni giorno alle 21.30 ma abbiamo deciso di effettuare una apertura straordinaria per consentire a tutti di raggiungere Colle del Telegrafo e di rilassarsi in quell'area, riqualificata di recente dal Comune con fondi Pnrr. L'area sarà monitorata dagli addetti alla sicurezza”.