Torna il “Giovedì Unico” in via delle Caserme

Torna domani sera, e poi ancora per altri due giovedì, “il Giovedì unico” in via delle Caserme, una unica grande tavolata allestita a Pescara vecchia per trascorrere una serata in compagnia, tra cena e buona musica (fino a mezzanotte, in deroga ai limiti previsti per le emissioni sonore). A commentare l’iniziativa degli operatori del centro storico sono gli assessori Zaira Zamparelli e Alfredo Cremonese dopo l’approvazione della delibera di giunta per la compartecipazione all’organizzazione mediante la concessione di suolo pubblico.

“Questo appuntamento, che ha sempre avuto molto successo a Pescara, è stato sospeso negli anni scorsi per via della pandemia e non è stato più ripreso”, dice Zamparelli (assessore con deleghe al Centro storico, Turismo e Commercio). “Sono felice che il centro storico si animi con queste serate all’insegna della convivialità, della condivisione e della musica sotto le stelle. Sicuramente “il Giovedì unico” è utile anche alle attività della zona, agli operatori della ristorazione. Mi auguro che, in questa e nelle altre serate, ci si diverta tutti nel rispetto delle regole”, conclude Zamparelli.

“Avevamo già investito in precedenza, come Comune, sul “Giovedì unico” e sono felice di questo ritorno”, commenta l’assessore Cremonese (Eventi e manifestazioni turistico - ricreative). È un appuntamento che contribuisce a promuovere l’immagine della città e che crea economia, sia direttamente per gli organizzatori che hanno la possibilità di lavorare, sia indirettamente, perché questo evento garantisce un ritorno in termini di promozione della città. Sono convinto che "il Giovedì unico" sarà la dimostrazione, la prova provata, della possibile coesistenza tra una buona movida e le esigenze dei residenti. Partecipando al “Giovedì unico” i tanti turisti presenti sul territorio possono apprezzare i piatti della cucina pescarese e ascoltare della buona musica, vivendo una serata sicuramente singolare”. Gli altri due appuntamenti in calendario sono fissati per il 22 agosto e il 5 settembre.