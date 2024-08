Manoppello ricorda Marcinelle

A sessantotto anni dal disastroso incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, nel Comune belga di Charleroi, la comunità di Manoppello si appresta a commemorare, domani, giovedì 8 agosto, le vittime di Marcinelle con una serie di iniziative. In Belgio il sindaco Giorgio De Luca, con l’assessore Roberto Cavallo e la consigliera comunale Giuseppina Ilario, parteciperà alle celebrazioni promosse a Charleroi, nel sito delle ex miniere del Bois du Cazier, oggi centro studi e museo, cui prenderanno parte autorità italiane ed europee.

Ospiti della direzione dell’ex sito minerario patrimonio Unesco, il primo cittadino e gli amministratori manoppellesi prenderanno parte all’inteso programma di commemorazione con la direttrice Colette Ista. Prevista anche l’esibizione di Lara Molino, cantautrice abruzzese ed autrice del singolo “8 agosto 1956” dedicato ai caduti di Marcinelle che proprio lo scorso anno aveva lanciato in anteprima il suo lavoro dalla piazza di Manoppello e girato il video del brano tra i vicoli e le piazze cittadine e le miniere della Maiella.

A Manoppello sarà il vicesindaco Giulia De Lellis a presiedere la cerimonia di commemorazione dei 262 minatori morti a Marcinelle. Furono 136 gli italiani morti quell’8 agosto del 1956, tra loro 60 erano abruzzesi, 22 provenivano Manoppello per questo considerata “Città Martire”. Quello del Bois du Cazier fu il terzo incidente minerario per il numero di morti italiani, dopo quelli negli Stati Uniti del 1907 a Monongah e del 1913 a Dawson.

In concomitanza con la cerimonia che si svolgerà in Belgio; a Manoppello, alle ore 8.10, ricorderà le vittime della tragedia dell’8 agosto, in piazza Marcinelle, con la solenne cerimonia di commemorazione, la lettura dei nomi dei caduti abruzzesi e la deposizione della corona d’alloro al monumento che ricorda i minatori. Non mancheranno i momenti dedicati alla testimonianza con il coinvolgimento dei familiari dei minatori scomparsi in Belgio e della vedova Lucia Romasco, raccolti intorno all’associazione Marcinelle per non dimenticare presieduta da Davide Castellucci.

Successivamente, alle ore 9, è prevista la visita alla Cappella Vittime di Marcinelle ospitata nel cimitero comunale nei pressi della Basilica del Volto Santo, per l’omaggio floreale e un momento di preghiera.

Le celebrazioni della mattinata proseguiranno nei Comuni di Turrivalignani e Lettomanoppello e a Serramonacesca-Passo Lanciano con momenti di commemorazione e si concluderanno, in serata, in piazza Marcinelle (ore 21.30) con la proiezione del film “Marina” a cura dell’associazione Marcinelle per non dimenticare ispirato alla vita del famoso musicista Rocco Granata, sullo sfondo della discriminazione degli emigrati italiani in Belgio negli anni Cinquanta.

Le celebrazioni in memoria dei minatori vittime del fuoco del Bois du Cazier, promosse dal Comune in collaborazione con il Centro studi Marcinelle, l’Oratorio San Nicola e la Pro Loco, si svolgeranno alla presenza dei rappresentanti dello Stato, delle autorità regionali e locali, dei sindaci dei comuni colpiti e di sindacati e associazioni.