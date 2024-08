“The Super Star Show” il 16 agosto al Teatro del Mare di Montesilvano

A causa di un imprevisto, il cinema d'ascolto in programma il 16 agosto al Teatro del Mare di Montesilvano e dedicato a Ennio Morricone, è stato sostituito da “The Super Star Show”, uno spettacolo unico nel panorama della musica cover italiana, con un tour estivo appena concluso di 80 date in tutta Italia. Un omaggio ai grandi della musica pop e rock di tutti i tempi da Elvis Presley, Aretha Franklin passando per John Travolta, Madonna, Cindy Lauper, Michael Jackson, James Brown, Freddie Mercury, Prince, Rod Stewart, Jamiroquai e molti altri, arrivando fino ai giorni nostri con Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry, stelle indiscusse del panorama mondiale.

Il frontman Roy Paladini, vincitore dell’edizione 2023 di “Tali e Quali” di Carlo Conti e già in passato della trasmissione “Momenti di Gloria” con Mike Bongiorno, Italia’s Got Talent e tante altre, insieme a Sara Migatti e Larry Daccò faranno rivivere in “ordine cronologico “ la storia delle Pop star. Nello spettacolo non mancheranno momenti di “trasformismo” dove gli impersonator con più di 30 cambi d’abito omaggeranno le stelle della musica pop e rock.