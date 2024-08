"Cerasuolo a Mare": 11 anni di sapori abruzzesi a Montesilvano

Torna l'appuntamento più atteso dell'estate. Da oggi al 10 agosto il lungomare di Montesilvano si trasforma in un percorso del gusto con “Cerasuolo a Mare”. 40 cantine saranno presenti in 9 punti di degustazione, da Largo Venezuela fino a bagni Bruno, per farti scoprire i migliori vini Cerasuolo d'Abruzzo.

Presentata nello stabilimento balneare “Sabbia d’Oro” dal quale la manifestazione ha preso le mosse undici anni fa, si conferma la più grande manifestazione itinerante di promozione e degustazione del vino Cerasuolo d’Abruzzo. La passeggiata con il calice tra le mani è un’imperdibile occasione di promozione del territorio, legata al concetto del turismo delle radici che si celebra proprio quest’anno.

Una manifestazione divenuta vanto per Montesilvano e strumento per far conoscere non solo l’ottimo vino abruzzese ma anche i prodotti gastronomici della tradizione e incentivare il turismo. Degustazioni guidate da esperti sommelier della Fondazione Italiana Sommelier. Abbinamenti perfetti tra vino e prodotti tipici abruzzesi. Un'atmosfera unica tra mare e sapori. L'opportunità di conoscere il territorio e le sue tradizioni. Sarà l'occasione per vivere tre giorni all'insegna del buon vino e del buon cibo.