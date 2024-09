AndrÃ©s Montero alla Macondo in anteprima con "L'anno in cui parlammo con il mare"

Domani, 3 settembre, alle ore 18.30 presso la Scuola Macondo di Pescara (in via de Cesaris 36) ci sarà l'autore cileno Andrès Montero con "L'anno in cui parlammo con il mare" di Edicola Ediciones; successivamente nella stessa sede ci sarà il laboratorio dal titolo "Il non detto nel racconto contemporaneo".

Come anticipa Alice Rifelli di Edicola Ediciones in merito al laboratorio: "Potremmo definire il racconto come la narrazione di una serie di eventi che, legati tra loro, trasformano il mondo di un personaggio. Senza dubbio, laddove il racconto tradizionale sceglie di mostrare chiaramente il momento in cui avviene questa trasformazione, il racconto letterario contemporaneo ha optato per nasconderlo, lasciando al lettore la responsabilità di scorgerlo tra le righe. Durante questa lezione cercheremo di scoprire la struttura silenziosa del racconto contemporaneo, per imparare a dominare l'arte di scegliere cosa dire e cosa invece tacere".

Un’isola, un patto con il diavolo, una campana che suona dal fondo del mare, un cimitero senza corpi, una donna e un villaggio: sono questi gli elementi che compongono la storia dei fratelli Garcés in "L'anno che abbiamo parlato con il mare", romanzo tradotto da Giulia Zavagna e che sarà in libreria dal prossimo 11 settembre.

Uno dei due gemelli ha deciso che non abbandonerà mai l’isola dove è nato, l’altro ha scelto di girare il mondo. Il romanzo inizia, o finisce, quando l’uomo che mezzo secolo prima se ne è andato su una barca, torna a bordo di un aeroplano e resta bloccato sull’isola per quattro stagioni a causa di una pandemia mondiale. Dopo Tony Nessuno e La morte goccia a goccia, premiato e tradotto in diversi paesi e lingue, lo scrittore cileno Andrés Montero dà vita a una storia magica e al tempo stesso intrisa di realismo, che resterà impressa nella mente come un’isola che si scorge e sparisce tra le onde del mare.