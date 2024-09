La Sad in concerto al porto turistico per il Terrasound Fest

Il porto turistico di Pescara ospiterà mercoledì 4 settembre alle 21 il concerto dei La Sad per il Terrasound Fest, festival organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it , Ciaotickets www.ciaotickets.com e prima del concerto, dalle 19, al botteghino. Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Theø, Plant e Fiks, che provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto), si sono uniti grazie alla stessa passione per la musica e a un forte legame di amicizia creatosi negli ultimi anni. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che ha le sue radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un'attitudine molto punk e liriche depresse.

Sin dal primissimo singolo, "SUMMERSAD", i tre prendono una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni. Successivamente escono "Psycho girl", "Miss U", "2nite" e “Summersad 2”, altri quattro singoli che consolidano la posizione della Sad nella scena Italiana e che aprono nuovi orizzonti musicali. Il 14 gennaio esce l'album di debutto "STO NELLA SAD" che ha sancito il trio come gli ambasciatori del nuovo emo italiano. "Summersad 3" è disponibile da luglio 2022. Il 16 dicembre è uscito "Sto Nella Sad Deluxe" che contiene sei nuove tracce con tre featuring con Villabanks, Steven Moses e Youv Dee.

Il 29 maggio il singolo Toxic è certificato Disco d'Oro da FIMI/GfK Italia. Il 12 giugno è uscito il quarto capitolo della Summersad, “Summersad 4”. L’estate 2023 ha visto il trio impegnato in numerosi live in giro per l’Italia con il Summersad Tour, la prima edizione del Summersad Fest - e la presenza di artisti internazionali di rilievo nella scena tra cui, tra gli altri, ModSun, Lil Lotus, Zand e Beauty School Dropout - la partecipazione al Love Mi e l’esibizione insieme agli Articolo 31. Il 1° dicembre è uscito “Memoria”, il nuovo singolo. Sono stati in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo”.