Incidente a Spoltore, si scontrano tra loro una microcar e una Bmw

Nel tardo pomeriggio di ieri, 1º settembre, si è verificato a Spoltore un incidente che ha visto coinvolti due veicoli, per la precisione una microcar e una Bmw serie X1. Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 19 lungo via Pescarina, all'altezza dell'incrocio con via Colle S. Giovanni.

Ancora da chiarire con esattezza la dinamica del sinistro, per il quale si è reso necessario l'intervento dei carabinieri, impegnati nei rilievi di rito. Successivamente, sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118. Ieri a Spoltore ci sono stati in tutto ben 5 incidenti, e quindi è stata una vera e propria “domenica nera” sulle strade del territorio cittadino.