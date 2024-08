Novità sui corsi della Scuola Macondo, ci si prepara per l'Open day

La Scuola Macondo si prepara per l'inizio dell'anno 2024/25 e lo fa organizzando l'Open day che ci sarà per l'intero giorno dell'8 settembre proprio in sede, a Pescara: durante questa occasione verranno illustrati i corsi e le loro finalità, e i docenti coinvolti. I corsi, a numero chiuso, saranno in presenza e on line. Al mattino la Scuola ospiterà Silent Book Club Abruzzo: un'ora per leggere insieme e per conoscere nuove persone attraverso la comune passione per i libri. Silent Book Club è un'iniziativa organizzata da Genny Di Filippo e Paolo Di Menna.

Dalle ore 15 invece si passa alla presentazione di quello che sarà il nuovo programma scolastico proposto: "Dopo una breve pausa estiva ci prepariamo ad un nuovo inizio di anno: l'open day quest'anno sarà anticipato dalla presentazione del libro nuovo di Andres Montero (Edicola Ediciones) e dal suo workshop sul racconto. Iniziamo a vele spiegate, immergendoci subito nelle storie e nella formazione, ma anche negli eventi a tema libri – anticipa Elisa Quinto che gestisce la Scuola, ed è affiancata da Sara Caramanico. - Insomma, siamo pronte per ricominciare con la nostra squadra e con i nostri studenti e impazienti di conoscere le prossime classi".

"Abbiamo tante novità per il nuovo anno accademico: rivista online, nuovi corsi, masterclass, servizi ripensati o completamente nuovi, e ancora alto che perfezioneremo entro questo mese. Non vediamo l'ora di presentare tutto a quanti ci verranno a trovare l'8 settembre presso la nostra sede". Dunque novità ma anche tante opportunità quest'anno per gli studenti della Macondo che avranno modo di mettere in pratica le nuove conoscenze acquisite.

Questi i corsi che verranno proposti:

- Cantiere poetico con Barbara Giuliani: un percorso per conoscere e sperimentare la poesia in modo non convenzionale, una vera e propria officina creativa dove gli strumenti saranno le parole e i versi;

- Leggere a voce alta con Lorenza Sorino. Un percorso per imparare a dare vita alle narrazioni attraverso la voce: dizione, pronuncia ma anche lettura espressiva e un lavoro sulle emozioni;

- Il Podcast con Federico Giangrandi. Il percorso prevede una vera e propria immersione nel mondo del podcast: dall'ideazione alla scrittura, dallo studio degli elementi sonori alla registrazione di un episodio pilota:

- Scrittura creativa con Elisa Quinto. Ci sarà la presentazione della singola annualità e dell'intero triennio; il corso di scrittura creativa è un vero e proprio contenitore degli strumenti indispensabili per imparare a scrivere una buona storia: verranno scoperti quali sono e a cosa servono mentre ci si cimenterà nella stesura delle prime prove;

In sede di Open day ci sarà un excursus sui laboratori dedicati alla lettura:

- Lettura creativa: un percorso per scoprire romanzi che hanno fatto grande la storia della letteratura attraverso un percorso tra biografica, genere, stile, elementi tecnici e molto altro ancora;

- Close reading: un percorso di lettura di un solo romanzo in gruppo e in sei tappe; con questo percorso immersivo si scoprono tutti i meccanismi che si celano dietro una buona narrazione e perché alcuni libri piacciono particolarmente;

- Donne che corrono con i libri: un percorso che ogni anno propone sei grandi scrittrici e di queste indaga la poetica e restituisce loro attenzione e clamore;

- Laboratori monografici e monotematici: ogni anno vengono scelti grandi autori da scoprire sulla base delle ricorrenze dell'anno, o si va ad investigare, attraverso diverse letture, tutte le sfaccettature di un tema molto trattato in letteratura.

Sempre l'8 settembre alle ore 19 ci sarà la presentazione del nuovo volume "I racconti di Macondo" che quest'anno ha per tema le "relazioni". L'antologia porta, come sempre, la prefazione di Francesco Coscioni, docente del laboratorio dedicato al racconto all'interno del corso di scrittura creativa. Gli autori e le autrici che hanno partecipato alla raccolta sono: Erminia Cerasa, Cristian Cocchini, Greta Consorte, Maria Vittoria D'Emidio, Letizia Di Berardino, Francesco Di Censo, Anna Digiovanni, Piero Di Meo, Sara Di Nardo, Vanessa Di Nardo.