Bilancio sociale LND, parla il presidente Memmo

Il secondo Bilancio Sociale rappresenta un’ulteriore tappa nell’impegno della LND Abruzzo per una comunicazione sempre più aperta e trasparente. Attraverso tale strumento è possibile dare una voce in più alla gestione chiara dell’organizzazione che il Comitato Abruzzo persegue, esaltando il valore – non economico ma sociale – che è capace di creare. Un valore fatto di passione, cultura, responsabilità, formazione, benessere, sano agonismo.

Per il presidente Concezio Memmo “oltre all’aspetto prettamente sportivo, il calcio dilettantistico in Abruzzo genera un valore sociale significativo, contribuendo allo sviluppo attivo delle nostre comunità locali e alla formazione dei cittadini di domani. Obiettivo del bilancio sociale è oltrepassare la mera contabilità finanziaria e comunicare alle società e a tutti gli stakeholder il valore creato per la comunità sportiva, e non solo, offrendo una visione d’insieme dell’impatto sociale generato. Sono pienamente consapevole dei sacrifici che spesso le nostre società sono chiamate a fare per portare avanti la propria attività: i loro dirigenti dedicano tempo libero, energie e risorse al servizio degli altri, senza chiedere nulla in cambio. La loro passione e l’altruismo sono un esempio da seguire per tutti noi. A nome di tutta la comunità del calcio regionale, li ringrazio ancora una volta per il loro prezioso lavoro”.

Bilancio Sociale LND Abruzzo (clicca qui)