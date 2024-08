Francavilla e l’estate di Michetti: torna la rassegna con Tony Esposito, Rocco Papaleo e spettacoli d’arte varia

Un omaggio alla storia e alla cultura della città di Francavilla al Mare e dell’intera Regione Abruzzo, con la rassegna “Al Cenacolo – Francavilla e l’estate di Michetti”, per un’edizione di grande qualità e ricca di momenti artistici di primissimo livello, sostenuta e organizzata dall’amministrazione comunale di Francavilla al Mare, guidata dalla sindaca Luisa Russo e dall’assessorato alla cultura di Cristina Rapino.

Il Cenacolo ha rappresentato un luogo di incontro tra arti e artisti in uno dei periodi più fertili per la cultura francavillese. Questa edizione sarà caratterizzata da tanto intrattenimento per grandi e piccini, con tanti diversi appuntamenti culturali e divertenti, visite guidate e i suggestivi quadri viventi. Tutte le sere, inoltre, alle 22.30 si terrà un grande show nell’arena del Convento Michetti.



«Il Cenacolo è uno degli eventi più attesi che si svolgono al Paese Alto. Quest’anno, poi, ci saranno novità tutte da scoprire: innanzitutto, le opere di Michetti saranno le protagoniste di questa edizione, da cui si trarrà ispirazione per riprodurre fedelmente le ambientazioni e l’atmosfera di quell’epoca d’oro» ha dichiarato la sindaca Luisa Russo.

«Si tratta di una manifestazione culturale molto importante, che ormai è entrata nella tradizione della nostra città. Si svolgerà al culmine della stagione estiva, inserendosi in un già denso calendario di eventi e iniziative» ha dichiarato l’assessore alla cultura Cristina Rapino.



Tra i numerosi appuntamenti inseriti nel ricco e variegato cartellone, spiccano i concerti e gli spettacoli che si terranno all’“Arena del Cenacolo” (di fianco al Convento Michetti) con il musicista e cantante Tony Esposito (23 agosto, alle ore 22) e l’attore e regista Rocco Papaleo (25 agosto, ore 22), che per l’occasione ritirerà anche il “Premio MuMi 2024” per la sua carriera e in collaborazione con il “Festival Internazionale Alessandro Cicognini” diretto dal maestro Davide Cavuti. Ad arricchire gli appuntamenti che si terranno nell’Arena del Cenacolo, il concerto-recital intitolato “Francesco Paolo Tosti” (24 agosto 2024) eseguito dall’orchestra giovanile “I Musici del Sirena”, con gli arrangiamenti originali e la direzione di Ernani Catena.

Gli spettacoli che si svolgeranno nell’Arena del Cenacolo sono in collaborazione con il “Festival Internazionale Alessandro Cicognini”, ideato e diretto dal maestro Davide Cavuti, che, nelle passate edizioni, ha visto la partecipazione di artisti come Riccardo Scamarcio, Ambra Angiolini, Michele Placido, Marco Bocci, Lino Guanciale e tanti altri. «La collaborazione tra il “Festival Internazionale Cicognini”, sostenuto dal Ministero della Cultura e la rassegna “Francavilla e l’estate di Michetti” celebra due grandi figli di Francavilla al Mare che hanno fatto la storia della pittura e della musica a livello internazionale. Questa collaborazione contribuirà a diffondere le straordinarie opere dei due celebri artisti che hanno vissuto e operato a Francavilla al Mare», ha dichiarato il maestro Davide Cavuti.

Nel corso della rassegna, Rocco Papaleo presenterà il suo spettacolo “Divertissment” (biglietti acquistabili sul circuito online di Ciaotickets e nei rivenditori autorizzati), prodotto dalla “Stefano Francioni Produzioni” e con la partecipazione del pianista Arturo Valiante.

«Eccovi un diario che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali mi appaiono nel rileggerle ora», ha dichiarato l’attore e regista Rocco Papaleo. «Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, trovi cose che ti appartengono, e nel mio caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera a chi ha voglia di ascoltare».

Altro grande ospite della kermesse è Tony Esposito che proporrà il suo concerto-spettacolo intitolato “Il viaggio di Ulisse”. «Il viaggio di Ulisse», recitano le note di presentazione del concerto di Tony Esposito, «è un racconto-viaggio attraverso le esperienze di Tony Esposito e le sue grandi collaborazioni cominciando con il dovuto omaggio al grande artista Pino Daniele fino ai suoi grandi successi come “Kalimba de Luna” di cui quest’anno ricorrono i quarant’anni dalla composizione. Ci saranno, nello stile di Tony Esposito ritmi trascinanti e colorati e si passerà dalla musica etno popolare ai suoni tribali di tutto il mondo Un concerto unico nello stile di Tony». Oltre a questi, si esibiranno tanti altri artisti.