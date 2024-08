Evaristo Beccalossi presenta la sua autobiografia a Caramanico Terme

A Caramanico Terme un evento promosso dall'associazione culturale “ReteAbruzzo” in collaborazione con il gruppo di protezione civile “Maiella Morrone” e la locale Pro Loco, con il patrocinio del Comune. Sabato 24 agosto alle ore 18, in piazza Conti, sarà presente Evaristo Beccalossi, indimenticato campione dell’Inter di Bersellini, per la presentazione del suo libro autobiografico "La mia vita da numero 10". L’evento, programmato con il supporto dell’Inter Club “Alanno Nerazzurra” e della sezione “Caramanico Nerazzurra”, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Franco Parone, dell’assessore allo sport Ermanno Mazzocca, e vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore, del presidente dell’Inter Club “Alanno Nerazzurra” Gaetano Di Giandomenico e di Gianni Melilla, già parlamentare e interista doc.

Modera il giornalista di Rete8 Luca Pompei, mentre l’intervento conclusivo sarà effettuato dal presidente di “ReteAbruzzo” Mario Mazzocca, che dichiara: «Nei dieci capitoli del libro, il mitico "Becca" ci conduce direttamente sull’erba dei campi da gioco di un calcio che non c’è più ma che continua a vivere nel mito, raccontando come solo lui sa fare l’essenza di un ruolo unico, affascinante ed eterno. Nella sua autobiografia, ricca di aneddoti ed episodi inediti, ci restituisce una vita di sfide, divertimento, traguardi e amicizie vissuta appieno, tra personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno caratterizzato un’epoca irripetibile, non mancando di gettare uno sguardo sui tempi recenti con la simpatia che gli appassionati hanno da tempo dimostrato di apprezzare. Ospitare uno dei monumenti del calcio italiano è per noi motivo di orgoglio».

A seguire, per chi vorrà, sarà possibile trasferirsi nel ristorante "Da Rondinella" per la cena e la contemporanea visione della gara di campionato Inter-Lecce. Per quest'ultima parte si raccomanda la prenotazione al numero telefonico 345/2914787 (WhatsApp).