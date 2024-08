Estatica 2024, "Teatriamoci" chiude con lo spettacolo di Claudio Rossi Massimi

Sette attori, due atti, 90 minuti circa di spettacolo, 12 ore di allestimento: dopo aver conquistato ben 44 premi internazionali per il film “Il diritto alla felicità”, la Imago Film propone la versione teatrale dello stesso che andrà in scena presso l'arena del Porto Turistico del Marina di Pescara il 24 agosto alle ore 21; si tratta dell'ultimo spettacolo della rassegna "Teatriamoci" di Federico Perrotta per Estatica 2024.

L'appuntamento estivo presso il capoluogo adriatico è possibile grazie alla Camera di Commercio Chieti Pescara, il Marina di Pescara, ed il Comune di Pescara, la Presidenza del Consiglio Regionale, la Provincia di Pescara, la Provincia di Chieti; è la Spray Records, invece, a coordinare il corso delle serate.

“Il diritto alla felicità”, scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi che ne cura anche la regia teatrale, è stato anche il "claim" dell'International Imago Film Festival 2024 che si è tenuto a Teramo per la sua terza edizione (27 luglio – 3 agosto): racconta una storia di amore e amicizia nella quale sono i libri i veri protagonisti.

Nella libreria di Libero, portato in scena da Pino Ammendola, scorre la vita reale tra malinconie, amori e sguardi al futuro. E, al centro di tutto, il rapporto con il piccolo Essien, un vero divoratore di libri che diventerà l’amico, la sponda e la speranza del caro Libero. Nel cast, accanto a Pino Ammendola, ci sono anche Federico Perrotta e Valentina Olla, Giuseppe Abramo, Alessandro De Cicco, Annamaria Fittipaldi, Gabriele Namio, e Ludovico Pulcinelli.