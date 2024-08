Giunge alla XXII edizione la manifestazione “Papà Ti Salvo Io”

Lifeguard La Compagnia del Mare, in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento Pescara, venerdì 24 e sabato 25 agosto organizza la XXII edizione della manifestazione “Papà Ti Salvo Io”, presentata dal presidente Cristian Di Santo e rivolta a tutti i bambini e non che frequentano le spiagge del litorale abruzzese.

Tale iniziativa, realizzata con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coinvolge centinaia di bambini riscuotendo ogni anno un notevole successo. Si propone di attirare l’attenzione dei più piccoli permettendo loro di acquisire quelle norme e buone pratiche di comportamento basilari prima di immergersi in mare; norme che possano aiutare i bagnanti a evitare i pericoli e ad apprendere le tecniche per affrontare al meglio eventuali difficoltà in acqua.

Saranno presenti il personale e i mezzi delle Capitanerie di Porto di Pescara, la S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani di Salvataggio) e il personale abilitato ai recuperi in mare , i Vigili del Fuoco e la sezione volo. Durante la manifestazione si alterneranno diverse dimostrazioni di salvataggio con l’ausilio di uomini e mezzi e non solo. Ci saranno tanti colpi di scena con il "Ciak si gira". Ogni bambino presente riceverà in omaggio il diploma di “Baby Watch”. L’evento si svolgerà sabato 24 agosto al Lido “Acapulco” di Pescara dalle ore 15:30 e domenica 25 agosto al Lido “Trocadero” di Montesilvano dalle ore 15.