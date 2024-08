Successo a Cugnoli per la “Festa nel Borgo”

Il 22 agosto, in una calda ed accogliente sera d’estate, impreziosita da un’armonica atmosfera tra suadenti note, si è svolta nel centro storico di Cugnoli la terza edizione della “Festa nel Borgo”. Nel dedalo delle strade, nei chiaroscuri della sera, disegnati dalle tenui luci del borgo, gli abitanti di Cugnoli, gli ex residenti e i nuovi cittadini cugnolesi si sono riuniti in un momento conviviale, suggellando un passaggio tra l’eredità del passato e il futuro prossimo della comunità, attraverso il suo presente.

I residenti hanno accolto i cugnolesi che ora vivono in altri luoghi e che tornano per l’occasione nel proprio Borgo del cuore e hanno dato il loro benvenuto ai nuovi abitanti che hanno scelto Cugnoli come paese dove trascorrere stabilmente la propria vita. Nel corso della serata alcuni cugnolesi, residenti storici del borgo, hanno narrato ai presenti racconti della Comunità legati alla loro infanzia, al fine di trasmettere memoria della storia di Cugnoli.

Ognuno ha portato con sé un sogno, un ricordo, un pezzo di storia, mostrando che ciascuno è un tassello fondamentale del complesso mosaico della Storia e delle tradizioni cugnolesi. E la “Festa nel Borgo” ha dimostrato che Cugnoli può essere metaforicamente paragonato a un albero le cui radici affondano salde e profonde nel terreno ed i rami protendono sempre più in alto, accogliendo, nutrendo e facendo crescere nuovi germogli e frutti.

Dichiara il vice sindaco Lanfranco Chiola: “La Festa nel Borgo, ora giunta alla sua terza edizione, rappresenta un momento in cui passato, presente e futuro trovano una perfetta sintesi. La rinascita, lo sviluppo e la conoscenza del territorio passano ance attraverso queste piacevoli occasioni di convivialità. Un ringraziamento particolare a Valentina, Orietta, Rita e Raffaella che con la loro felice intuizione e il loro impegno hanno realizzato tale iniziativa e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”.