﻿Inaugurata a Montesilvano la pista di pattinaggio per i prossimi Mondiali di settembre

Abruzzo pronto ad abbracciare i World Skate Games Italia 2024, il Mondiale dei Mondiali di tutti gli sport su rotelle, in programma dal 6 al 22 di settembre in quattro regioni italiane. Inaugurata questa mattina a Montesilvano la pista che ospiterà le gare di Pattinaggio Corsa e di Roller Derby. Al taglio del nastro presenti il sindaco, Ottavio De Martinis, il presidente FISR e World Skate, Sabatino Aracu, l’assessore allo sport del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei, le associazioni sportive del territorio e gli atleti della Nazionale italiana di speed skating, in questi giorni in Abruzzo per testare il nuovissimo impianto.

Una struttura all’avanguardia in ambito mondiale, quella di via Alfieri a Montesilvano che vedrà gli azzurri combattere per le medaglie iridate nelle gare di pattinaggio corsa, dal 13 al 15 settembre e in quelle del Roller Derby, in calendario dal 18 al 22.

“E’ una giornata che segna un momento fondamentale per gli sport rotellistici e non solo, sia in ambito nazionale che regionale - ha sottolineato il sindaco, Ottavio De Martinis - I Mondiali sono un appuntamento cruciale ma l’idea, di come accordo con il Presidente è Aracu, è anche quella di far diventare questa struttura un centro federale per l’intero Abruzzo. Questo di oggi è un punto di partenza e non di arrivo - ha detto De Martinis - Uno stimolo per fare sempre meglio e sempre più sport qui in città e in tutta la regione”.

La pista di Montesilvano è da considerarsi struttura d'eccellenza. L'impianto dispone di oltre mille posti a sedere distribuiti tra due tribune, quella più grande di 604 posti e la seconda, in cemento, di ulteriori 423 unità, opportunamente suddivise in area disabili, atleti, tecnici ed autorità. La struttura è un tradizionale anello per il pattinaggio Corsa, ma ha una particolarità che porterà a incrementare lo spettacolo delle gare, dando agli atleti un maggior numero di traiettorie nell'interpretazione dell'ingresso e dell'uscita delle curve. Questo dipende dal raggio leggermente più stretto di quello tradizionale e dall'altezza della parabola, decisamente maggiore che in altre piste.

“Non sarà solo un evento sportivo dedicato alle discipline rotellistiche - ha rimarcato il presidente Fisr e World Skate, Sabatino Aracu - ma un vero festival dei giovani. Ogni evento, immerso nel cuore delle città, a partire dal’Abruzzo passando per Roma, Emilia-Romagna e Piemonte. Una manifestazione a ritmo di musica, colonna sonora imprescindibile che animerà ogni competizione in un mix di trick, salti, emozioni, record sportivi e giochi di squadra. I Fan fest accompagneranno tutte le gare con intrattenimento, concerti e show, per unire atleti, appassionati e tutte le comunità locali. Siamo sicuri di garantire un eccezionale spettacolo - ha concluso Aracu - e far divertire e appassionare tantissime persone”.

A settembre sarà tutto l’Abruzzo protagonista del più grande evento internazionale dedicato agli sport su rotelle che interesserà 4 regioni, assegnando i titoli iridati in 12 Mondiali all’interno di un’unica grande manifestazione. 20 differenti locations distribuite tra Abruzzo, Roma, Rimini e Novara, 12.000 tra atleti e team, 600 competizioni, 100 Paesi partecipanti, oltre 100 broadcasting tv e media, più di 150 titoli, per l’appuntamento che assegna più medaglie nella storia degli eventi sportivi. Sono solo alcuni dei numeri dello straordinario Mondiale dei Mondiali.

Diverse le città abruzzesi coinvolte. Pescara sarà il suggestivo teatro dei 100 metri su strada del Pattinaggio Corsa e della spettacolare Roller Marathon. L’entusiasmante 42 Km tra le strade del lungomare adriatico che da Pescara toccherà Montesilvano e Francavilla al Mare. Roccaraso sarà sede del mondiale di Inline Hockey, al Palazzetto Bolino. Piazza Garibaldi a Sulmona sarà il teatro del pattinaggio strada. A Chieti verranno disputate le gare di Inline Slalom e a Tortoreto quelle di Inline Downhill e Skateboarding Downhill.