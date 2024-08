Ultimo appuntamento per l'estate della Cultour Moscufo

La rassegna estiva de "I colori del borgo" promossa dalla Cultour Moscufo, associazione presieduta da Mimmo Ferri, si concluderà il 31 agosto con due momenti: dalle 21.30 in piazza Garibaldi, a Moscufo, ci sarà il concerto di una cover di punta, i Jolly Blu, che regaleranno al pubblico un'emozionante carrellata di successi degli 883. Ci sarà poi un secondo momento, quello in cui la piazza si trasformerà in una vera discoteca sotto le stelle con il Dj Giulio Bene che intratterrà il pubblico fino a tarda notte.

"Finisce qui la rassegna estiva 2024 - spiega il presidente Ferri - i nostri eventi sono sempre molto partecipati ma questa stagione ha davvero registrato un boom di presenze e ne sono entusiasta perchè significa che Moscufo può offrire attrazioni al pari di comuni di area metropolitana; il nostro è un borgo che merita di distinguersi per gli spazi che offre ma anche per la vicinanza con Pescara che lo rende facilmente raggiungibile e noi, come associazione, ci impegneremo anche in futuro a rendere il borgo centro di attrazione e riferimento per l'area vestina".

"Dopo la conclusione frizzante che abbiamo pensato per il nostro pubblico, ci metteremo subito al lavoro per la stagione autunnale e invernale, e a proposito di ciò ringrazio tutti coloro che sono al mio fianco per dare luce al borgo in tutte le stagioni. Ormai la nostra è una missione e cercheremo di offrire sempre di più alle persone che scelgono il nostro territorio ed al borgo che ha bisogno di tutti noi", conclude Ferri.

La rassegna gode del Patrocinio del Comune di Moscufo e della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo. Anche questa serata è gratuita e saranno presenti stand gastronomici. Info e news sui social al tag: @cultourmoscufo.