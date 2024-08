Rugby in Carrozzina Abruzzo cerca nuovi atleti per la stagione 2024/2025

L'asd Rugby in Carrozzina Abruzzo, nata a fine marzo 2023, annuncia l'avvio della ricerca di nuovi atleti per la prossima stagione sportiva, che prenderà il via a settembre. “Il nostro progetto, unico nel suo genere in Abruzzo, si pone l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport, in particolare attraverso il Rugby in carrozzina”, spiega il sodalizio. “Siamo un'associazione che nasce con l'intento di creare aggregazione per persone con disabilità fisica, utilizzando lo sport come veicolo di integrazione e crescita personale. Attualmente, tutte le nostre attività sono rese possibili grazie alla dedizione dei nostri volontari e alla determinazione degli atleti che, nonostante le difficoltà logistiche, si riuniscono settimanalmente per allenarsi. Il nostro percorso”.

Nel corso dell'ultimo anno, Rugby in Carrozzina Abruzzo ha portato avanti un'intensa attività di promozione sul territorio, con il supporto di alcune aziende locali che le hanno permesso di organizzare open day dedicati ai valori dello sport come strumento di aggregazione sociale. Questi eventi hanno rappresentato un'importante occasione per entrare in contatto con numerosi ragazzi e ragazze che vedono nel Rugby in Carrozzina una possibilità concreta di socializzazione e crescita personale.

“Oggi - aggiunge l'associazione - il nostro gruppo è in costante crescita e conta già 12 atleti con diverse disabilità che si allenano ogni settimana per migliorare le loro competenze tecniche. Il nostro sogno Il nostro sogno è far crescere ulteriormente il gruppo, migliorare le attrezzature sportive e coinvolgere professionisti del settore che ci aiutino a potenziare i nostri allenamenti e le skills dei nostri atleti. Ambiamo a diventare un punto di riferimento per tutti i ragazzi e le ragazze disabili della regione, che vedono nello sport una grande occasione di crescita e riscatto. Il sogno nel cassetto? Partecipare per la prima volta al campionato nazionale di categoria nella stagione 2024/2025, e competere con le altre squadre sul territorio nazionale”.

Per raggiungere questi obiettivi, Rugby in Carrozzina Abruzzo è alla ricerca di nuovi atleti “che vogliano unirsi a noi in questa straordinaria avventura. Il Rugby in carrozzina è uno sport aperto ed inclusivo e per questo lanciamo il nostro invito a tutti i ragazzi e le ragazze che evidenziano le seguenti caratteristiche: Tetraplegia, amputati parziali arti superiori, tetraparesi, paraplegici e tutte le disabilità fisiche che coinvolgano almeno tre arti su quattro. Gli allenamenti con la squadra si terranno con cadenza settimanale presso il palazzetto dello sport di Cepagatti”.

Ma non solo: “Stiamo cercando di reperire i fondi indispensabili per garantire la continuità delle attività del gruppo, inclusi trasporti, pezzi di ricambio, trasferte e partecipazioni ad eventi formativi. Crediamo fermamente che le barriere economiche non debbano frenare la partecipazione al progetto delle ragazze e dei ragazzi abruzzesi interessati a questa disciplina. Per questo, ci impegniamo affinché la partecipazione alle nostre attività resti sempre totalmente gratuita”.​ Chi vuole supportare il sodalizio nel raggiungimento dei suoi obiettivi può effettuare una donazione su https://buonacausa.org/cause/rugbyincarrozzinaabruzzo. Contatti: rugbyincarrozzinaabruzzo@gmail.com - 348/3820091.