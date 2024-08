Enrico Brizzi a Pescara con lo spettacolo per i trent’anni di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”

Domenica 1° settembre alle ore 21:30, nel chiosco “Spiaggia Libera Tutti - Arci” di Pescara, si terrà il main event della rassegna "All’ombra dei cantautori”, diretta da Umberto Palazzo: si esibirà dal vivo, con lo spettacolo per i trent’anni del romanzo cult “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, il celebre scrittore Enrico Brizzi. Enrico Brizzi torna così a Pescara con uno spettacolo unico, dove musica e letteratura si fondono in un evento memorabile.

Accompagnato dalla sua punkeggiante band, The Perfect Cousins, Brizzi offrirà un viaggio tra musica e parole, leggendo estratti dal suo romanzo d’esordio che ha segnato un’intera generazione. Tra riff e punk rock, Brizzi, in veste di frontman, ripercorrerà le vicende di Alex e Aidi, protagonisti di una storia che ha saputo raccontare con autenticità i turbamenti e le passioni dell’adolescenza negli anni '90. Con la sua band a supportarlo, lo spettacolo si trasforma in una performance viva e coinvolgente, dove la potenza della parola scritta si intreccia con l’energia del punk.

Il concerto-reading, che è stato anche l’evento principe della festa Nazionale dell’Unità di Reggio Emilia e sta infiammando tutta l’Italia nel suo tour, sarà l’occasione perfetta per celebrare un romanzo che ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop italiana e un evento imperdibile per tutti i tantissimi appassionati. Saranno in vendita copie del libro. L’evento è gratuito e ci sarà la possibilità di cenare al chiosco “Spiaggia Libera Tutti - Arci”.