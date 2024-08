"Musica e Parole nel Borgo": ultimo appuntamento della rassegna a Montesilvano Colle

La rassegna letteraria "Musica e Parole nel Borgo" giunge al suo emozionante epilogo mercoledì 28 agosto alle ore 21:30, con il quinto e ultimo appuntamento che si terrà nella splendida cornice del borgo storico di Montesilvano Colle. L'evento, promosso dal Comune di Montesilvano e curato dall'associazione Pro Loco Monti Silvani in collaborazione con l'Associazione per la Libera Cultura in Abruzzo, promette una serata ricca di cultura, musica e riflessione. L'incontro conclusivo della rassegna, iniziata a luglio e che ha riscosso un grande successo di pubblico, attirando numerosi partecipanti, vedrà la presentazione di due opere letterarie di forte interesse per i temi trattati, che offrono profondi spunti di riflessione sul mondo contemporaneo e sull'importanza del dialogo e della cura.

La prima presentazione della serata è dedicata a Maria Elena Cialente autrice del libro "Tessere in Controcanto". Questa raccolta di narrazioni brevi esplora l'universo femminile attraverso storie intrecciate come le tessere di un mosaico. La tessitura, un'arte affidata alle donne sin dagli albori delle civiltà mediterranee, diventa metafora della scrittura in questa silloge, dove le storie delle donne si compenetrano, rivelando figure spesso marginali ma eroiche nel quotidiano. Le protagoniste, diverse per età, origine ed estrazione sociale, incarnano un'etica della cura e della responsabilità, rispondendo ai bisogni altrui con compassione e dedizione. La narrazione di questi frammenti di esistenze offre così un ritratto della condizione femminile nella società italiana contemporanea. A dialogare con l'autrice sarà l'attore Mario Massarotti.

La seconda opera presentata sarà "Il Cielo è Uguale per Tutti" di Don Mario Probi. Questo libro enfatizza il potere del dialogo interreligioso e interculturale, guidato dalla profonda esperienza dell'autore, cappellano ospedaliero. Il volume è suddiviso in due parti: la prima è un approfondimento sul dialogo multireligioso, multiculturale e intergenerazionale e affronta temi come il significato dei valori universali e il superamento dei pregiudizi. La seconda parte è una sceneggiatura ambientata in luoghi suggestivi come Pescara, Ortona e Serramonacesca, dove dialogo spirituale e narrativo si intrecciano per raccontare la ricerca di unità nella diversità.



Parteciperanno alla presentazione l'attrice e lettrice Franca Arborea e Nicola Montefusco, lettore in inglese. Il dialogo con l'autore sarà moderato dal giornalista Gianfranco Vestuto. Le presentazioni saranno impreziosite dalle note della talentuosa arpista Mari Lena, che accompagnerà gli autori con la sua musica, creando un'atmosfera magica e suggestiva. L'evento è aperto al pubblico con ingresso libero, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare a un'esperienza culturale unica nel cuore di Montesilvano Colle. La serata sarà presenta da Franca Terra. Parteciperà Corinna Sandias, assessore alla cultura del Comune di Montesilvano.