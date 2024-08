Nuovo canile, Pignoli incontrerà le associazioni

"A breve inizierò una serie di incontri con le singole associazioni che si occupano della tutela e difesa animali e cani e gatti in particolare per parlare della situazione relativa al nuovo canile e alle problematiche che riguardano il mondo animale in città". Così l'assessore alla Tutela del Mondo Animale, Massimiliano Pignoli, che spiega quali sono gli obiettivi e le linee di indirizzo del suo assessorato.

“Dopo aver studiato dal giorno del mio insediamento le carte relative alla situazione della tutela del mondo animale in città e avere così un quadro più chiaro della situazione posso annunciare sin da ora - spiega l'assessore alla Tutela del Mondo Animale Massimiliano Pignoli - che incontrerò le singole associazioni che si occupano della cura degli animali. Premettendo che la priorità oggi è quella della costruzione del nuovo canile comunale, questi incontri saranno utili a 'fotografare' quello che è oggi il mondo animale e ascolterò i suggerimenti per poter, perché no, instaurare un tavolo di lavoro permanente”.

Per quanto riguarda i gatti, Pignoli riferisce che "verranno censite tutte le colonie feline per vedere cosa fare e risolvere le problematiche in essere. Obiettivo dell'assessorato che mi onoro di guidare è quello di instaurare un clima di proficua collaborazione, scevro da strumentalizzazioni politiche, per poter cercare di imprimere una accelerata al raggiungimento degli obiettivi da raggiungere e in primis - conclude l'assessore Pignoli - quello relativo al nuovo canile comunale. Oggi però nella Giornata Mondiale del cane permettetemi di mandare un saluto e un abbraccio ai nostri amici a quattro zampe e a chi di loro si prende cura".