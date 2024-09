“Pescara a Luci Gialle”, dal 12 al 15 settembre torna il festival della letteratura del brivido

La quarta edizione di “Pescara a Luci Gialle” si appresta a partire. Il festival della letteratura del brivido anche quest’anno vivrà un’anteprima a Sulmona con due incontri giovedì 12 settembre, alle ore 16.30, all’Auditorium dell’Annunziata (Corso Ovidio 137). Il 13, 14 e 15 settembre si tornerà in riva all’Adriatico: alle 16.30 l’inaugurazione con i saluti istituzionali, e dalle 17 alle 20, ogni giorno fino a domenica 15, si susseguiranno gli incontri con gli autori. La sede è quella della Fondazione PescarAbruzzo (Corso Umberto 83), sala D’Orazio.

Dopo le edizioni del 2017 e 2019 che hanno portato a Pescara, tra gli altri, scrittori come Antonio Manzini, Matteo Strukul, Wulf Dorn, Piergiorgio Pulixi, Hanna Lindberg, Valeria Montaldi, Roberto Costantini e Tim Willocks, e dopo la straordinaria edizione del 2023, con gli interventi, tra i tanti, di Loriano Machiavelli, Valerio Varesi, Piernicola Silvis, B.A. Paris, François Morlupi e Gabriella Genisi, si può dire che il festival del brivido abbia finalmente riscattato la pausa forzata imposta dalla pandemia.

In pochi anni l’appuntamento abruzzese è riuscito a farsi notare nell’affollato universo delle rassegne letterarie grazie ad ospiti di assoluto valore - non solo scrittori, ma anche veri e propri esperti del crimine - e argomenti sempre attuali e interessanti.



“Pescara a Luci Gialle” è un progetto culturale articolato e complesso, messo a punto con cura dal direttivo composto dalla giallista Angela Capobianchi, direttrice artistica, e da scrittori, operatori culturali, giornalisti, storici, docenti, avvocati e lettori appassionati. Ogni ospite viene proposto e valutato collegialmente, così come particolare attenzione viene posta anche ai moderatori che li affiancano.

Tutti gli appuntamenti sono tutti a ingresso gratuito. Il festival è ideato e organizzato dall’associazione culturale Numerozero con il Rotary Club Pescara Nord, ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Pescara e del Comune di Sulmona, di enti e imprese private.