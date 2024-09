Petizione contro l'autonomia differenziata: banchetto di SI-AVS a Montesilvano il 4 settembre

"Ricuciamo l'Italia". Anche a Montesilvano, Sinistra Italiana-Alleanza Verdi e Sinistra in campo per la raccolta firme del referendum contro lo Spacca Italia, per l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata.

Mercoledì 4 settembre, dalle ore 19 alle ore 23, sarà possibile firmare nel banchetto allestito da SI-AVS sul Lungomare di Montesilvano, all'altezza della rientranza di viale Abruzzo.

"L'esigenza di offrire anche ai cittadini di Montesilvano la possibilità di firmare per il referendum per l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata è una necessità a cui Sinistra Italiana - AVS non poteva non rispondere - spiega Emanuele Mancinelli, segretario del circolo di Montesilvano di Sinistra Italiana - dando la possibilità a coloro che non hanno dimestichezza con lo strumento digitale di mettere la loro firma a sostegno del referendum".

Grandissimo il successo della campagna referendaria. "Continuiamo a lavorare per fermare lo Spacca Italia, con i banchetti che abbiamo allestito nella provincia di Pescara - aggiunge il segretario provinciale di Sinistra Italiana Roberto Ettorre (foto) - per raccogliere voci e firme contro una legge che aumenterebbe le disuguaglianze di servizi tra Nord e Sud. Ringraziamo tutti coloro che stanno contribuendo a questa campagna, dai volontari ai cittadini, per un'Italia unita".