La Proloco Angulum di CittÃ  Santâ€™Angelo presenta la seconda edizione del Festival delle Radici

La Proloco Angulum annuncia la seconda edizione del Festival delle Radici, una festa itinerante che celebra le tradizioni culinarie delle Proloco della provincia di Pescara. L’evento si svolgerà dal 6 all'8 settembre a Marina di Città Sant’Angelo, in via Salara e nella piazza principale della popolosa contrada angolana. Un'occasione imperdibile per immergersi nel ricco patrimonio gastronomico del territorio, con la partecipazione delle Proloco di Spoltore, Loreto Aprutino, Moscufo, Tocco da Casauria, Catignano, Rosciano, Torre De Passeri e Pianella.

Gli stand offriranno varie specialità: dalla Ciabatta Pipindune e Ove e la Ciaudella di Spoltore, alla Pasta e Fagioli con il famoso Tondino del Tavo di Loreto Aprutino; dalle Pallotte Cacio e Ove e Biscotti al Vino di Moscufo, alle Pezzelle alla Centerba e Vini e Distillati di Tocco da Casauria. Catignano porterà i suoi prodotti tipici, Rosciano delizierà con Marrocche arrosto e Porchetta, mentre Torre De Passeri presenterà i propri vini. Pianella si occuperà della logistica, mentre la Proloco angolana proporrà ai visitatori Arrosticini e birra.

L’atmosfera del Festival sarà ulteriormente animata da un ricco programma di eventi serali. La musica accompagnerà la festa: venerdì 6 settembre si esibiranno La Votte e lu Circhie e Dillo a Stellina; sabato 7 sarà la volta della band Vicky Alonso e Playson de Cuba; infine, domenica 8 si terrà il gran finale con Radio Revival Live ‘60-’90. Per garantire un’ottima esperienza anche ai più piccoli, il Festival delle Radici prevede un’area attrezzata dedicata ai bambini, per un weekend all'insegna della convivialità e del divertimento per tutte le famiglie.