Open Day alla Macondo: orari presentazioni di corsi e docenti

La Scuola Macondo di Pescara si prepara per l'inizio dell'anno 2024/25 e lo fa organizzando l'Open Day che ci sarà l'8 settembre proprio in sede, in via De Cesaris 36: durante questa occasione verranno illustrati i corsi e le loro finalità, e i docenti coinvolti. I corsi, a numero chiuso, saranno in presenza e on line.

Al mattino, ore 10, la Scuola ospiterà Silent Book Club Abruzzo: un'ora per leggere insieme e per conoscere nuove persone attraverso la comune passione per i libri. Silent Book Club è un'iniziativa organizzata da Genny Di Filippo e Paolo Di Menna.

Dalle ore 15 invece si passa alla presentazione di quello che sarà il nuovo programma scolastico proposto: "Ci prepariamo ad un nuovo inizio di anno e ci immergiamo subito nelle storie e nella formazione, ma anche negli eventi a tema libri; durante l'Open Day illustreremo tutte le novità che ci riguardano - anticipa Elisa Quinto, che gestisce la Scuola, ed è affiancata da Sara Caramanico - Insomma, siamo pronte per ricominciare con la nostra squadra e con i nostri studenti e impazienti di conoscere le prossime classi".

Dunque novità, ma anche tante opportunità quest'anno per gli studenti della Macondo che avranno modo di mettere in pratica le nuove conoscenze acquisite.

Questi i corsi che verranno proposti:

ore 15.00: Cantiere poetico con Barbara Giuliani;

ore 16.00 e alle 18.30: Scrittura creativa con Elisa Quinto;

ore 16.30: "Scrittura poetica" con Matteo Auciello;

ore 17.00: Close reading; Lettura creativa; Donne che corrono con i libri; "Alla scoperta di Tolkien";

ore 17.30: Leggere a voce alta con Lorenza Sorino (Unaltroteatro) e Alessandro Rapattoni (Arotron);

ore 18.00: Il Podcast con Federico Giangrandi;

ore 19.00: Presentazione di tutte le attività della Scuola Macondo;

Alle ore 19.30 ci sarà la presentazione con Sara Caramanico del nuovo volume "I racconti di Macondo. Vol.VII" che quest'anno ha per tema le "relazioni". L'antologia porta, come sempre, la prefazione di Francesco Coscioni, docente del laboratorio dedicato al racconto all'interno del corso di scrittura creativa. Gli autori e le autrici che hanno partecipato alla raccolta sono: Erminia Cerasa, Cristian Cocchini, Greta Consorte, Maria Vittoria D'Emidio, Letizia Di Berardino, Francesco Di Censo, Anna Digiovanni, Piero Di Meo, Sara Di Nardo, Vanessa Di Nardo.