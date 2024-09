Insieme Per Pescara sull'incontro Zamparelli-Confesercenti: "Non rappresenta tutti i commercianti"

“Apprendiamo da fonti di stampa che l'assessore Zamparelli sembrerebbe aver convocato un incontro con l'associazione di categoria Confesercenti che rappresenta una parte del commercio pescarese ma non certo la totalità di coloro che continuano a subire i danni e gli effetti negativi di scelte sempre più scellerate e approssimative”.

Così in una nota “Insieme Per Pescara” che, unitamente ai commercianti che sostengono la petizione #IoC'Entro, avviata per “chiedere un reale e propositivo tavolo di lavoro”, si appresta a chiudere la raccolta firme che culminerà, a breve, con il deposito delle stesse presso il protocollo generale del Comune.

“Fiduciosi che le autorità politiche competenti colgano la volontà partecipativa e propositiva espressa dalla petizione siamo pronti a lavorare per il bene della città e dei cittadini tutti”, conclude l'associazione.