Tosca, Danilo Rea e Alessandro Quarta per il Pescara Liberty Festival 2024

Pescara Liberty Festival suggella l’estate 2024 e lo fa moltiplicando gli spazi e arricchendo il cartellone. Questa quarta edizione, la seconda consecutiva con la direzione artistica del M° Eleonora Paterniti, alla sua consueta sede, l’Aurum, affianca infatti piazza Sacro Cuore, oggetto del recente intervento di riqualificazione, dove il 9 settembre terrà il concerto inaugurale Luca Rossi, un fuoriclasse della musica popolare e della tammorrra. L’acclamato violinista Alessandro Quarta, un’interprete della raffinatezza di Tosca e Danilo Rea, virtuoso del pianoforte e del jazz, sono le stelle degli altri tre concerti serali attesi (rispettivamente il 10, l’11 e il 13) nello scenario-gioiello architettonico della Pineta.

Prologo della rassegna, ecco un’ulteriore novità, duplice appuntamento dal forte richiamo, il contatto diretto con due artisti già protagonisti nel PLF 2023, lo stesso Luca Rossi (6-7-8 settembre) e l’attore e regista Andrea Bosca (10-11-12), che tornano per rinsaldare il loro legame con la città dando vita ciascuno a tre fitte giornate di workshop. Un’esperienza unica, a frequenza gratuita, come ad ingresso gratuito sono tutti gli spettacoli in calendario nella rassegna originariamente ideata dal compianto compositore Sergio Rendine, unito a Pescara e alla regione da uno speciale rapporto creativo e sentimentale, scomparso nell’aprile dell’anno scorso.

Il workshop di Luca Rossi si svolgerà in uno scrigno particolarmente prezioso, il Museo delle Genti d’Abruzzo , coinvolto per la prima volta. Quello di Andrea Bosca si concluderà con un evento (ad accesso libero) di grande impatto artistico e culturale: una riscrittura e rilettura di una novella di Gabriele d’Annunzio, La fine di Candia, disvelata dall’estro e dalla voce del poeta e paroliere Pasquale Panella. Diventa così Atto comune (a Pescara) e il titolo fa da motivo guida all’intero PLF 2024.

Ne spiega il senso il M° Eleonora Paterniti:

“È Pescara, il vero palcoscenico. I luoghi, i volti e le storie della gente si intrecciano con l’arte e la cultura, ed è un atto comune, questo nostro stare insieme, un gioco di rimandi, un fluire continuo di visioni, suoni, voci e silenzi. Pescara Liberty Festival 2024 è una celebrazione della bellezza che ci abita, della diversità che ci rende umani, in quelle notti che si vorrebbe non finissero mai, anche questo è Liberty”.

Commenta il sindaco Carlo Masci: “Sempre di più il Festival interpreta ed esporta, oltre i confini geografici di Pescara, l’anima di una città che cresce senza negare la sua capacità di vivere tutti i giorni dell’anno con la “leggerezza” nel cuore di chi, ogni giorno, si alza salutando il suo mare “bandiera blu”. Non a caso questa è la città di d’Annunzio, la nostra città”.​

“Pescara è una città liberty che attraverso il Festival dedicato celebra la propria storia - ha detto l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota - Con il direttore Paterniti ci siamo subito intese sulla visione di una rassegna rinnovata che quest’anno non propone solo spettacoli di altissimo livello, ma anche workshop e Masterclass con personaggi del calibro di Luca Rossi e Andrea Bosca, mirando a coinvolgere la cittadinanza stessa che entrerà a far parte dello spettacolo”.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti da remoto anche Rossi e Bosca per dare l’appuntamento alla città già dal 6 settembre.