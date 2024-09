Meet&Greet con Bing e Flop al Città Sant'Angelo Village Outlet

Dal 13 al 15 settembre il Città Sant’Angelo Village Outlet si trasforma in un luogo magico e pieno di allegria per celebrare un momento speciale dedicato ai bambini per il loro rientro a scuola. Un evento imperdibile che vedrà protagoniste le mascotte ufficiali di Bing e Flop, gli amatissimi personaggi del celebre cartone animato, pronti a regalare momenti di divertimento e sorrisi a tutti i piccoli visitatori. Ci sarà inoltre la possibilità di fare shopping a prezzi ancor più convenienti approfittando della promozione speciale, dedicata proprio al “Back To School”.

Programma dell’evento

- Venerdì 13 settembre: Dalle 15 alle 19, i bambini potranno partecipare ai laboratori creativi con Bing e Flop, dove saranno coinvolti in attività stimolanti e divertenti.

- Sabato 14 settembre: La giornata sarà ricca di attività. I laboratori di Bing e Flop si svolgeranno dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30, offrendo ai piccoli ospiti l’opportunità di esprimere la loro creatività e divertirsi insieme ai loro personaggi preferiti.

- Domenica 15 settembre: Gran finale con il fantastico Meet&Greet. I bambini potranno incontrare Bing, fare una foto ricordo e vivere un’esperienza indimenticabile. Gli incontri si terranno dalle 10:30 alle 12:55 e dalle 15:30 alle 18:55, con un’uscita di Bing ogni 25 minuti. Ingresso libero per tutti gli eventi.

Bing, il simpatico coniglietto nero, è un personaggio amato dai bambini per la sua allegria, vivacità e curiosità. Insieme al suo inseparabile amico Flop, Bing affronta ogni giorno nuove avventure, imparando a superare gli ostacoli che ogni bambino in età prescolare può incontrare. Le storie di Bing e Flop non solo intrattengono, ma sono pensate per trasmettere messaggi positivi, invitando i bambini a credere in loro stessi e a trovare il coraggio di affrontare le sfide della vita.