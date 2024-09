Lancia sassi e brandisce un coltello, fermato in strada a Montesilvano

I carabinieri del Nor di Montesilvano hanno arrestato un 36enne straniero in una zona del centro molto trafficata e frequentata, dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza dell'uomo, armato di un grosso coltello e intento a lanciare sassi contro i passanti e le auto in transito.

Un militare dell'Arma libero dal servizio, accortosi di quanto stesse accadendo, lo ha affrontato, riuscendo a disarmarlo. In quel momento, in aiuto del carabiniere, è sopraggiunto un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Montesilvano che, dopo una breve colluttazione, e’ riuscito a bloccare il 36enne, ammanettandolo.

Il protagonista di questa storia non sarebbe nuovo a tali gesti: lo scorso 30 luglio, infatti, era stato sorpreso a lanciare delle bottiglie all’indirizzo di alcuni passanti, ferendone uno, in strada a Pescara. Condotto dinanzi al tribunale di Pescara, il giudice di turno ne ha convalidato l’arresto.