L'istituto alberghiero inaugura il nuovo anno scolastico con una cerimonia

Si svolgerà giovedì 12 settembre, alle ore 8.30 nella sede dell’istituto alberghiero ‘De Cecco’, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico con l’Accoglienza delle Classi Prime, ovvero dei ragazzi e delle famiglie. All’iniziativa promossa dalla dirigente Alessandra Di Pietro, prenderanno parte il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'Ufficio Scolastico Provinciale con il Direttore Pierangelo Trippitelli, Daniela Puglisi e Tiziana Venditti, il Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, l'Assessore Roberto Santangelo in visita istituzionale, il Comandante della Capitaneria di Porto Fabrizio Giovannone, il Comandante Aeronautica militare Alessandro Cardin, la Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Marina Falivene, il Presidente del Tribunale Ecclesiastico Abruzzo e Molise Don Antonio De Grandis, il Questore Carlo Solimene, il Presidente Nazionale AGE Claudia Di Pasquale, la Presidente ANCRI Annamaria Di Rita, il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato Casto Di Bonaventura.

I rappresentanti di ANPEE, Protezione Civile San Giovanni Teatino, Volontari senza Frontiere saranno presenti per un contributo organizzativo. Presenzieranno i rappresentanti delle Associazioni con cui l’Istituto Alberghiero porta avanti progetti di collaborazione nel corso dell’anno scolastico, ossia Unione Regionale e Provinciale Cuochi con i Presidenti Lorenzo Pace e Carlo Auriti, la presidente regionale FIAVET Annalisa De Luca, la rappresentante Slow Food Enca Polidoro, Sodalizio Lady Chef con Giovanna De Vincentis, il Presidente Regionale AMIRA Alvaro Fantini, ABI con Andrea Piersante, Le Donne del Vino con Martina Danelli, l'Accademia Italiana della Cucina con il Delegato Pescara Aternum Giuseppe Di Giovacchino, l'AIS con Angela Di Lello, la Delegata regionale FAI Rosaria Morra.

“Quello di domani – ha detto la dirigente Di Pietro – sarà un momento emozionante in cui daremo il benvenuto agli adolescenti neo iscritti e presenteremo loro le opportunità di crescita personale e professionale di un Istituto di tradizione e di innovazione, fortemente radicato nel territorio in stretto collegamento con il sistema produttivo, le Associazioni di settore, gli Enti e le Istituzioni punto di riferimento formativo in Abruzzo nei settori strategici dell’enogastronomia, della ricezione alberghiera e del turismo”.