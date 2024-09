Scuolabus tampona auto: paura a Spoltore [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato questa mattina tra uno scuolabus e una Lancia Y in via Sangro, a Spoltore. Fortunatamente il mezzo adibito al trasporto scolastico non aveva a bordo passeggeri, perché di ritorno dal servizio reso nella mattinata del primo giorno di scuola.

Il sinistro si è verificato intorno alle 9 all’intersezione con via Santa Lucia, con il bus che avrebbe tamponato l’auto guidata da un 77enne del posto. Illesi i due conducenti, mentre la vettura ha riportato diversi danni alla carrozzeria. E' intervenuta la Polizia Locale di Spoltore per effettuare i rilievi ed evitare disagi alla circolazione stradale.