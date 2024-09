Petizione "Io C'entro", venerdì 13 settembre la presentazione al protocollo generale comunale

Insieme Per Pescara ringrazia i firmatari che hanno sostenuto la petizione su parcheggi, sicurezza e acqua nell'ambito dell'iniziativa di cittadinanza attiva "Io C'entro", nata con l'obiettivo di diffondere la partecipazione democratica all'interno dei processi decisionali necessari per la definizione e l'attuazione delle politiche di governo cittadino.

“Ringraziamo tuƫti i cittadini per aver sostenuto con forza questa petizione - si legge in una nota - ideata per dare un segnale di partecipazione democratica che non può essere reale senza una cittadinanza attiva. Grazie al vostro supporto e alla vostra mobilitazione siamo riusciti a raccogliere circa 1000 firme olografe, dimostrando l’importanza di questi temi per l'intera comunità. Le richieste della petizione, unitamente alle firme raccolte, saranno presentate al protocollo generale comunale (piazza Italia, 1) il prossimo venerdì 13 settembre, alle ore 10, e l’evento sarà annunciato anche attraverso le nostre pagine social”.

Intanto la raccolta firme prosegue. Oggi pomeriggio, ad esempio, un banchetto è stato allestito di fronte al teatro Circus. Poi l'associazione aggiunge:

“Siamo ben consapevoli che il percorso per una partecipazione democratica reale è ancora lungo e ci auguriamo che l'amministrazione colga questa occasione come opportunità per avviare processi virtuosi affinché il cittadino, oltre ad essere parte della vita della comunità, possa prendere parte ad essa. In questi mesi, grazie al vostro supporto e alla vostra mobilitazione abbiamo ribadito come siamo tutti cittadini (commercianti, residenti, professionisti, studenti, pensionati) e che, in quanto tali, siamo tutti uguali nei diritti e nei doveri. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e a lavorare per garantire che le vostre voci siano ascoltate e che si realizzino miglioramenti concreti sui temi oggetto della petizione che consegniamo oggi, così come su altri temi, sui quali stiamo già lavorando, e per i quali intendiamo risvegliare la coscienza civica cittadina, come quelli relativi all'ambiente, alla mobilità, al commercio, al turismo e più in generale rigenerazione urbana”.