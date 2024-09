Intelligenza artificiale, padre Paolo Benanti a Pescara

Entra nel vivo la Summer school organizzata da Pomilio Blumm in collaborazione con l’Università di Maastricht con un focus sul tema del momento: l’intelligenza artificiale. Un corso intensivo per studiare i metodi più avanzati e innovativi sotto diversi punti di vista, per affrontare sfide comunicative complesse che hanno attirato studenti da tutto il mondo. Tra i relatori che si avvicenderanno nelle sale dell'Aurum a Pescara, ci sarà domani anche padre Paolo Benanti, presidente del Comitato Italiano sull'IA e membro dell’Advisory Body delle Nazioni Unite nonché consulente di Papa Francesco sull'IA e l'etica tecnologica.

«Crediamo molto nella formazione e nella crescita di nuove competenze. Con questa Summer school il nostro progetto di creare un hub di sviluppo sull’intelligenza artificiale sul territorio sta avanzando», spiega Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm.

Oltre a padre Benanti, tra i docenti ci sono Kai J. Jonas, Katleen Gabriels (specializzata in etica dei computer e delle macchine) professori dell’Università di Maastricht, Ranieri Sabatucci, ambasciatore dell'Unione Europea nella Repubblica dell'Unione del Myanmar e Andrea Monti, uno dei maggiori esperti della Digital Law e della normativa sulle tecnologie dell’informazione.

«Abbiamo avviato col nostro forum un percorso di eccellenza con due personaggi del calibro di Stephanie Dinkins e Alejandro Tauber per analizzare l’impatto dell’IA nel mondo dell’arte e nel mondo dei media. L'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale sta trasformando profondamente vari aspetti della nostra vita quotidiana, influenzando settori che vanno dalla sanità alla finanza, dall'intrattenimento al lavoro e per questo è necessario comprendere l’impatto che sta avendo sulle nostre vite», aggiunge Franco Pomilio.

Nel frattempo, la Pomilio Blumm sta preparando due grandi eventi per la fine del mese. In primo luogo, a Riga, in Lettonia, curerà per EUIPO (Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea) l'organizzazione della cerimonia di consegna dei premi DesignEuropa che sarà una celebrazione della genialità del design. In secondo luogo, si stanno definendo i dettagli del G7 Agricoltura che si svolgerà a Siracusa dal 26 al 28 settembre e sarà il primo nella storia dedicato anche alla pesca, tra i comparti più strategici per l'Italia e il sistema Paese. In tema di G7 stanno accelerando i preparativi anche per l’appuntamento di Pescara, che sarà curato da Pomilio Blumm il 23 e 24 ottobre.