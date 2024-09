Inaugurato il nuovo anno scolastico all'istituto alberghiero ‘De Cecco’ [FOTO]

“Nell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ ci sono 280 docenti, oltre a 15 educatori appositamente assegnati alla cura dei nostri convittori, un team eccezionale che si prenderà cura dei nostri ragazzi per formare non solo professionisti dell’enogastronomia, dell’accoglienza turistica, dell’arte bianca o della caffetteria, ma anche uomini e donne integri che ci aiuteranno a far crescere il nostro Abruzzo. E lo faremo in una scuola che è per eccellenza e vocazione aperta al territorio e alle istituzioni, una scuola che intanto riapre con il completamento dei lavori realizzati dalla Provincia di Pescara nella Palazzina B di via dei Sabini e nella sede di via Italica che ospita le prime classi”.