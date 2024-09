Al Pescara Comix 2024 arrivano Fabrizio De Fabritiis e Luca Ward

Come previsto la seconda giornata del Pescara Comix & Games 2024, in programma al Pala Dean Martin di Montesilvano, ha catturato l’attenzione di un pubblico numerosissimo, con molte file sia ai botteghini sia presso gli stand della mostra. A questo festival internazionale della cultura pop non poteva mancare il duo Luca Franchini e Michele Posa, mitici commentatori dei più celebri incontri di wrestling.

A loro è spettata l’apertura di sabato 14 settembre, con una lunga intervista davanti ai tanti appassionati del settore. Aneddoti, racconti e cronache interpretate in diretta, per la gioia dei presenti. In serata poi alcuni incontri dal vivo fra wrestler italiani e francesi hanno riscaldato le loro corde vocali e quelle dei tanti tifosi.

Una fila interminabile al meet & greet, allestito appositamente per rendere omaggio agli ospiti più famosi e consentire ai fans di incontrarli, ha visto protagonista l’attore e doppiatore Luca Ward, voce italiana di Samuel L. Jackson, Keanu Reeves e Russel Crowe, solo per citare i migliori.

Con Alba Di Ferdinando, anima della celebre Scuola del Fumetto di Pescara, che tanti disegnatori e autori ha fornito al mondo della Nona Arte, insieme a Federica Di Meo, cui quest’anno è spettato il compito di disegnare la locandina ufficiale dell’evento, si è discusso in merito all’impatto dell’Intelligenza Artificiale nei fumetti. Un’interazione, al momento, sicuramente ancora non del tutto efficace, ma come ogni impatto tecnologico i suoi sviluppi saranno in futuro quanto mai evidenti.

Altri due celebri artisti del disegno hanno attirato l’attenzione del pubblico nel corso della giornata: Alessandro Calore e Fabrizio De Fabritiis, soprannominato il Fumettista Esplosivo. Quest’ultimo, autore dell’ormai celebre saga con protagonista Garibaldi in una sorta di Universo alternativo, che combatte contro i più celebri mostri dell’immaginario collettivo, quali Zombies o Frankenstein, negli ultimi anni è entrato a far parte in pianta stabile della Sergio Bonelli Editore, disegnando splendide tavole per Zagor e Dragonero.

Per l’odierna domenica, che chiuderà questa 11ª edizione, si attendono nuovi ospiti e tante sorprese.