Presentati a Popoli i calendari di Calcio a Cinque [FOTO]

Sono stati svelati in una gremita Sala Polivalente Gran Guizza, a Popoli Terme, i calendari dei campionati 2024/2025 di Calcio a Cinque, Serie C femminile e Serie C2. Presenti il Presidente della LND Abruzzo Concezio Memmo, la responsabile del Calcio femminile e vicepresidente vicaria Laura Tinari, il responsabile del Calcio a Cinque e vicepresidente Salvatore Vittorio, e Luca Moscone per il mondo arbitrale. I loro interventi sono stati preceduti dai saluti istituzionali portati dal sindaco di Popoli Terme Moriondo Santoro e dall’assessore allo Sport Andrea Marino. 32 società presenti sulle 35 iscritte: sintomo di una partecipazione attiva e importante in occasione di un momento particolarmente sentito da società, atleti e atlete, come quello della presentazione dei calendari.

Al primo evento pubblico dopo l’insediamento del nuovo Consiglio direttivo, il presidente Concezio Memmo ha voluto tracciare ed esporre le linee che guideranno l’agire della LND Abruzzo nell’immediato futuro: “Il Consiglio ha voluto, come vicepresidente vicario e vicepresidente, i due rappresentanti del Calcio femminile e del Calcio a Cinque: perché sono tante e variegate le discipline calcistiche e vogliamo che tutte siano protagoniste. Andremo avanti nel solco di quanto fatto finora, ma alzando l’asticella della qualità, perché solo così potremo portare avanti progetti concreti e mirati per voi e per il territorio che rappresentate, portando in giro sui campi della regione la vostra maglia”, ha detto rivolto ai presenti, cui ha chiesto “collaborazione, reciprocità e una particolare attenzione per la tutela sanitaria: le visite agonistiche sono necessarie e fondamentali.

Sulla stessa lunghezza d’onda Salvatore Vittorio: “Occorre essere uniti e andare avanti nella stessa direzione: quella del divertimento, perché dobbiamo far sì che i giovani tornino a divertirsi, giocando”, ha esordito, prima di snocciolare i dati di una stagione che, per il Calcio a Cinque, si preannuncia densa di appuntamenti: calcio d’inizio il 6 ottobre per la serie C femminile, il 12 ottobre per i gironi A e B di C2 maschile.

“Nella C2 abbiamo avuto qualche difficoltà in questi anni. Il nostro obiettivo era quello di un campionato a 28 squadre: ora ne abbiamo 22, con due gironi da 11. Ma la crescita registrata nel movimento è importante: abbiamo una serie D a livello regionale che può contare su 37 squadre e tutto questo è possibile solo grazie ai vostri sacrifici. - ha detto, rivolgendosi ai presenti - Crescite importanti ci sono state nel settore femminile come anche in quello giovanile, con 14 squadre in Under 19: è la prima volta in Abruzzo che si raggiungono questi numeri. Dobbiamo puntare su tutto questo, credeteci anche voi”.

Prima della presentazione dei calendari è stata consegnata la coppa Disciplina 2023/2024 all'Atletico Roccascalegna, società che milita nella serie C femminile. I calendari sono consultabili a questo link: https://abruzzo.lnd.it/calendari-stagione-2024-25/.