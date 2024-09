Bouquet of Madness sabato 26 ottobre al teatro Massimo

Impegnate in estate con una lunga serie di spettacoli live e presentazioni del loro primo romanzo, Spinascura – uscito lo scorso 11 giugno per Mondadori e già alla seconda ristampa – Marty e Fred hanno annunciato una serie di nuove tappe del loro spettacolo, tra cui il Teatro Massimo di Pescara dove saranno di scena sabato 26 ottobre alle ore 21. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (online e punti vendita): posto unico numerato 17,25 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

“Vi è senso anche nel suo delirio; pensieri e rimembranze conformi”. Dice Laerte, mentre Ofelia illustra i fiori con cui si è adornata i capelli lungo il tragitto verso la follia. Bouquet of Madness – per gli amici BOM – è un podcast di true crime che tratta in particolare casi misteriosi e irrisolti. Come tanti progetti coevi è nato durante il lockdown, quando Federica e Martina dopo anni di amicizia si sono dette: “Non sarebbe bello fare qualcosa insieme?”. Entrambe sono appassionate di misteri e cronaca nera, affezionate ascoltatrici tra gli altri di My Favourite Murder, il podcast condotto da Karen Killgariff e Giorgia Hardstark, quindi la decisione sul tema da trattare è stata semplice. Questo le ha ispirate a iniziare e a buttarsi in un percorso tutto loro nel mondo del podcasting. Si approcciano al crime in modi molto diversi: Martina ama immergersi nel buio e guardare l’orrore negli occhi, mentre Federica lo fa da controfobica e la cosa che più la terrorizza sono i serial killers. Tutte e due nascono come youtuber e negli anni hanno spaziato su vari media e piattaforme social (Instagram, Twitch etc.). L’esperienza maturata in modo così poliedrico ha permesso loro di condensare il tutto, portando in essere Bom, il punto d’incontro tra terrore e leggerezza, tra paura e comprensione, sempre alla luce del rispetto e del ricordo di chi, in quelle storie, ha perso la vita.