Dalle fiabe alle storie: con Giulia Di Giampaolo un viaggio alla scoperta di noi stessi

Giulia Di Giampaolo, insegnante di scuola primaria all'istituto comprensivo Pescara 5 con la passione per le favole, autrice e fondatrice del podcast “Quisifavola” su Facebook, coinvolgerà tutti a fare una rilettura delle fiabe alla luce della nostra contemporaneità. Appuntamento nella sede dell'associazione culturale “Amare Pescara” (via Malagrida 39/41), presieduta da Piacentino D'Ostilio, sabato 21 settembre alle ore 11.

Sarà un'occasione per esplorare insieme la fiaba di Pollicino sotto una nuova luce. In un'epoca dominata dalle “stories” appare importante riscoprire il potere delle storie vere, quelle che insegnano a non sottovalutare le piccole cose e a trovare la forza di superare le difficoltà. Si potrà dunque assistere a questo evento unico, con la partecipazione di Annalisa Potenza, fondatrice del movimento letterario e artistico “Creazionismo per una nuova era”, che interverrà con una visualizzazione mirata per vivere un'esperienza unica e trasformativa, riscoprendo la magia della narrazione.