Cepagatti, inaugurata la nuova scuola secondaria a Villareia [FOTO]

Riparte in sicurezza l'anno scolastico a Cepagatti, diversi infatti sono i lavori avviati sui plessi scolastici del territorio per la messa in sicurezza degli edifici con fondi PNRR che hanno comportato lo spostamento degli alunni in altri plessi per l'anno scolastico in corso. Le scuole medie del capoluogo ripartono quest'anno a Villareia, nell'edificio ristrutturato dal Comune e di proprietà della Provincia che ospitava un tempo il convitto femminile delle scuole agrarie.

Dopo cinque mesi di lavori, preceduti da alcuni incontri con la provincia di Pescara che ne ha concesso l'utilizzo per 25 anni, il Comune di Cepagatti ha completamente ristrutturato la struttura dell'ex convitto femminile dell'agrario di Villareia creando una nuova scuola media per gli studenti di Cepagatti.

"In vista dei lavori per la messa in sicurezza sulle scuole abbiamo voluto che gli studenti proseguissero gli studi in altri plessi scolastici e non in appartamenti, box o altri alloggi", spiega il vicesindaco Annalisa Palozzo, delegata all'edilizia scolastica, “così abbiamo lavorato incessantemente per creare questa nuova scuola con il duplice scopo di dare spazi nuovi e sicuri alla media di Cepagatti e recuperare una struttura pubblica abbandonata, quella dell'ex convitto dell'agrario. Il nuovo plesso scolastico di 700 mq comprende 8 aule, 1 sala computer, 14 bagni, 1 sala professori, 3 sale per la segretaria didattica e studenti, parcheggi, una nuova scuola immersa nel verde nell' immenso parco della scuola agraria”.

Il sindaco Gino Cantò, il vicesindaco Annalisa Palozzo, la Preside Marina Gigante, il rappresentante della provincia di Pescara Mariani, il Parroco Don Giulio di Fabio, il consiglio comunale di Cepagatti, il consiglio d'istituto, gli alunni con i loro genitori e la cittadinanza è intervenuta nella cerimonia di inaugurazione della scuola con il tradizionale taglio del nastro e la scoperta della targa della nuova scuola secondaria di Cepagatti a Villareia. Nel frattempo i lavori PNRR sugli edifici scolastici di Cepagatti proseguono.