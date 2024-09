Lite alla Nave di Cascella, 14enne in manette per resistenza a pubblico ufficiale

Gli agenti della squadra volante hanno arrestato un 14enne per resistenza a pubblico ufficiale. Durante una tranquilla serata è stata segnalata alla polizia una violenta lite tra giovanissimi nei pressi della Nave di Cascella. Più pattuglie sono così giunte nell’area, intercettando un ragazzo che, alterato dall’abuso di alcolici, assumeva un atteggiamento non collaborativo, tentando inoltre di sottrarsi al controllo.

Durante gli accertamenti, il minorenne ha opposto resistenza e ha cercato in tutti i modi di scappare. A fatica gli agenti sono riusciti a bloccarlo e poi a portarlo in questura per le necessarie operazioni di identificazione. Al termine degli accertamenti, il 14enne è stato ammanettato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione della procura per i minorenni dell’Aquila.