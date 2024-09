"Echo", la mostra fotografica di Paola Merlino, apre le sue porte al Castello di Nocciano

Documentare il cambiamento dei luoghi del cinema in Abruzzo attraverso uno sguardo intimo e soggettivo. È questo il cuore della mostra “Echo - I luoghi del cinema in Abruzzo”, che aprirà le porte nel pomeriggio del 28 settembre al Castello De Sterlich-Aliprandi di Nocciano. Quei luoghi abruzzesi, che hanno accolto sogni, idee e aspettative delle persone che, in tempi diversi, li hanno attraversati e resi vivi evocano oggi echi lontani che si sovrappongono a nuove storie, in dialogo perenne tra passato, presente e futuro. Quanto resta oggi di quella arcana eco? E quanto di essa cambia ed evolve verso nuove forme?

Attorno a queste domande viaggia, tra colori e impressioni, l'opera di Paola Merlino, ingegnere e artista emergente che cattura, attraverso la fotografia, le suggestioni e le sensazioni dei luoghi dell'Abruzzo. Echo si esprime in fotografia e decollage, tecnica artistica a strappo operata su fogli sovrapposti per dare vita a nuovi punti di vista. Una mostra che si estrinseca anche in una riflessione sulla possibilità, per i giovani, di portare avanti progetti artistici in Abruzzo.

Il vernissage, fissato per le ore 18 di sabato 28 settembre, sarà arricchito e integrato dalla performance artistica “Echo | Ombra di un suono”, che sarà presentata in anteprima proprio in questa occasione. Rielaborazione originale di Riccardo Iezzi e Mariagiusy Matullo del mito classico di Eco e Narciso. Il duo artistico si definisce un vero e proprio incontro di anime, due menti creative che si intrecciano in una danza silenziosa in cui ogni gesto trova la sua eco nell'altro, in perfetta sintonia con il tema portante della mostra “Echo”.

"Echo | Ombra di un suono" rielabora il mito classico approfondendo il concetto di eco, prova tangibile che esistiamo eppure anche segno della nostra solitudine. Una ripetizione distorta, vera e propria immagine acustica di solitudine e persistenza, eterno ritorno di ciò che siamo o, forse, di ciò che pensiamo di essere.

“Echo - I luoghi del cinema in Abruzzo” sarà visitabile, con ingresso gratuito, il 28 e il 29 settembre e il 4 e 5 ottobre al Castello De Sterlich-Aliprandi di Nocciano.