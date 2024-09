I cambiamenti climatici e il cibo: incontro dell’Accademia italiana della Cucina

La delegazione Pescara Aternum dell’Accademia italiana della Cucina, venerdì 20 settembre, ha organizzato un incontro conviviale dal titolo “Come il cambiamento climatico sta modificando la nostra cucina”.

“I cambiamenti climatici - ha detto il Delegato dott. Giuseppe Di Giovacchino - influiscono direttamente sulla salute umana e la capacità del nostro corpo di tollerare temperature estreme è limitata. Quando le temperature superano i 37 gradi centigradi i sistemi di termoregolazione , come la sudorazione, diventano inefficaci, esponendo le persone a gravi rischi per la salute. Inoltre, il cambiamento climatico sta influenzando la diffusione di malattie infettive, un tempo confinate solo nelle regioni tropicali e subtropicali (come la dengue), mentre incombe nelle nuove generazioni una crescente ansia climatica, verso la quale istruzione e formazione rischiano di risultare inefficaci.

Atri effetti dei cambiamenti climatici sono la diminuzione della disponibilità idrica e la perdita di biodiversità, ossia la grande varietà di animali, piante, funghi e microorganismi che, in relazione tra loro, creano un equilibrio fondamentale per la vita sulla Terra.

L’aumento della frequenza e dell’intensità di siccità, oltre a inondazioni, mareggiate ed eventi estremi può portare a notevoli interruzioni nelle catene di approvvigionamento alimentare attraverso fallimenti nei raccolti come il forte calo di produzione di mais e riso, oltre che danni alle infrastrutture.

In uno scenario già ad alta vulnerabilità e riscaldamento elevato, si prevede che fino a 183 milioni di persone in più diventeranno denutrite nei paesi a basso reddito a causa dei cambiamenti climatici entro il 2050. Queste carenze e questi effetti, unitamente alle situazioni geopolitiche complesse, potranno costringere intere comunità a migrazioni forzate.

Se poniamo poi l‘ attenzione alla nostra Italia, i danni per l’agricoltura legati agli eventi climatici estremi hanno superato nel 2023 i sei miliardi di euro. Pertanto, non dovremmo più pensare al cibo come una cosa scontata: avere un buon rapporto con gli alimenti, non sprecarli e soprattutto trattare meglio il pianeta sarà l’unico modo per garantire a tutti l’accesso al cibo, il più possibile sano”.

L’incontro si terrà presso il ristorante La Rotonda a Villanova di Cepagatti e relatore sul tema sarà il Piero Di Carlo, Professore ordinario di Fisica dell’atmosfera e Climatologia presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara.