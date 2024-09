L’emergenza maltempo può considerarsi conclusa: le condizioni meteorologiche sono tornate alla normalità e non ci sono più situazioni di criticità non gestibili con interventi ordinari.

È stata pertanto disposta la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). “Grazie a tutti per la collaborazione e per l'impegno dimostrato in questi giorni. Restiamo sempre pronti a intervenire per garantire la sicurezza e il benessere della comunità”, scrive il Comune di Pescara in una nota.