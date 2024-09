“Italia/Israele e il danno sociale ed economico delle fake news”, convegno il 27 settembre

Si terrà venerdì 27 settembre alle ore 17.30, nella sala di via Rubicone 15, il convegno dal tema: “Italia/Israele e il danno sociale ed economico delle fake news”. Organizzato dall’associazione Italia-Israele di Pescara (Federazione delle Associazioni Italia Israele), ha ricevuto il patrocinio nazionale del Centro Italiano di Proposta e Azione Sociale (C.I.P.A.S.), con la collaborazione dell’associazione consumatori “Contribuenti Abruzzo”.

“E’ il secondo su questo tema - spiega il presidente Donato Fioriti - poiché lo riteniamo essenziale per capire quello che sta accadendo. “Un’affacciata di finestra”, parafrasando Modesto della Porta, per far comprendere come spesso si possa offuscare la realtà oggettiva delle cose attraverso un’azione di propaganda sistematica ed organizzata, strumentale, contro Israele. Per questo motivo avremo tra i relatori l’avvocato Luigi Di Corcia (presidente Acu), la criminologa Rossella Di Carmine (presidente Istituto Internazionale di Criminologia Forense Rea), l’esperta cibo Kosher Annamaria Acunzo (sommelier professionista), il dottor Ernesto D’Onofrio (consulente associazione consumatori e presidente Intercral Abruzzo) e l’avvocato Bepi Pezzulli (portavoce nazionale Centro Studi Italia Atlantica)".