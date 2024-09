Pallanuoto: Enrico Calcaterra torna a Pescara

Torna a indossare la calottina del Pescara Nuoto e Pallanuoto Enrico Calcaterra, attacante classe 1998 che ha già vestito i colori biancazzurri dal 2018 al 2020. Per la società biancazzurra si tratta del secondo importante rinforzo di mercato, dopo l'ingaggio di Gigi Foglio. Figlio di Roberto e nipote di Gabirele Pomilio, Calceterra sposa l'ambizioso progetto che la società biancazzurra guidata dalla presidente Stefania Scolta sta allestendo, con l'obiettivo di riportare la squadra in serie A2.

Del resto, il curriculum di Calcaterra parla da solo: dopo le giovanili a Brescia (con l'esordio in A1 a 15 ani) ha giocato con la Florentia sempre nel massimo campionato, per poi scendere in A2 prima con il Civitavecchia e quindi con la Roma Nuoto, con cui ha vinto il torneo. Nel 2019 proprio con il Pescara raggiunge i play-off promozione in A2, quindi Roma Vis Nova, Olympic Roma e Anzio Waterpolis, sempre in A2.

Ora il ritorno in quella che per certi versi può essere definita come casa sua, visti i trascorsi e gli affetti che legano Enrico Calcaterra con la città di Pescara. La testimonianza arriva dalle sue prime parole in biancazzurro:

“Sono contento e orgoglioso di tornare a giocare per la squadra della città dove sono nato. Ci sono tutte le carte in regola per riportare la pallanuoto pescarese ad alti livelli, un posto che sicuramente gli compete”.

E ancora:

“Ho preso questa decisione anche con il cuore nel ricordo di mio nonno Gabriele Pomilio. La mia non è stata solo una scelta sportiva ma anche di vita, Pescara è la città dove voglio stabilirmi e costruire il mio futuro lavorativo. Qui ritrovo amici e compagni con i quali condividerò questo obiettivo comune ed un nuovo allenatore con il quale c’è stata subito intesa. Ci sono tutti i presupposti per una stagione ambiziosa e ricca di soddisfazioni”.

Calcaterra è già a disposizione di mister Paolo Baiardini, con cui ha iniziato la preparazione verso l'inizio della nuova stagione.